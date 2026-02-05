El consejo de administración de Banc Sabadell ha acordado proponer el nombramiento de Marc Armengol, actual CEO de TSB, como nuevo consejero delegado del Grupo Banc Sabadell en sustitución de César González-Bueno, que deja sus funciones en el banco al decidir, de común acuerdo, que es el momento «óptimo» para efectuar el relevo, ha informado la entidad en un comunicado. Armengol será el primer ejecutivo de Banc Sabadell previsiblemente a partir del mes de mayo, una vez realizada la junta de accionistas y recibidas las autorizaciones preceptivas por parte del Banco Central Europeo (BCE).

González-Bueno ha sido, junto al presidente de la entidad, Josep Oliu, la cara visible del banco en el diseño y la aplicación de la estrategia numantina llevada a cabo por Sabadell para resistir y finalmente frustrar la OPA hostil formulada por BBVA, que se descarriló el pasado mes de octubre. Oliu ha remarcado que los cambios que González-Bueno ha impulsado en la organización han llevado al equipo a alcanzar varios récords históricos y resultados, y a multiplicar por más de 12 el valor de la acción de Banc Sabadell en cinco años, la revalorización más grande entre las empresas del Ibex en el período y la más alta también entre los bancos europeos.

Oliu ha destacado que Marc Armengol conoce Banc Sabadell y todas sus fortalezas y puntos de mejora «a la perfección» porque en los últimos casi 25 años ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en el Grupo, tanto en España como en el extranjero. «Tiene una demostrada capacidad de liderazgo y de gestión, y una amplia experiencia tecnológica, que nos será muy útil en esta era de disrupción en la que estamos inmersos», ha destacado.

El presidente del Sabadell, Josep Oliu, y el consejero delegado, César González-Bueno / ACN

Los grandes retos que deberá afrontar Armengol

Oliu ha asumido que Armengol deberá afrontar grandes retos: continuar con los fuertes ritmos de generación de capital del banco, «que permiten ofrecer una atractiva rentabilidad por dividendo a los accionistas»; mantener y mejorar las dinámicas comerciales, y abordar una nueva etapa de transformación en un contexto de disrupción tecnológica, ha incidido Oliu, quien se ha mostrado «seguro» de que «Armengol está ampliamente preparado para abordarlos, porque tiene el perfil adecuado y tenemos la fortuna de que está disponible para ocuparse de ello en el momento necesario». Por su parte, González-Bueno ha abundado que su sucesor «tiene las capacidades para enfrentar esta nueva responsabilidad, por su visión estratégica y por su dominio de la tecnología y sus potencialidades, entre otras cualidades. Es el mejor candidato para este apasionante reto», ha subrayado.

Armengol se ha mostrado agradecido por la confianza del consejo de administración y ha afirmado que asume «con mucha ilusión» el reto de construir, «sobre la base de un modelo de relación con los clientes que es diferencial en la banca española, un negocio rentable que se apalanque en las posibilidades de los datos y la tecnología para ofrecer las mejores soluciones y el mejor servicio para nuestros clientes». «Mis prioridades se centrarán en la entrega de los objetivos establecidos para 2026 y 2027, mientras preparamos el banco para la transformación que necesita para avanzar al próximo nivel. Para ello, Sabadell cuenta con un equipo excepcional», ha avanzado.

Marc Armengol, nuevo CEO del Banco Sabadell / Europa Press

La trayectoria del elegido para sustituir a González-Bueno

Marc Armengol se incorporó a Banc Sabadell en el año 2002 y tiene una dilatada trayectoria en diferentes roles de responsabilidad en las áreas de Tecnología, Operaciones y Estrategia, siempre vinculada a proyectos de transformación. En la primera etapa en Banc Sabadell España, dirigió diferentes ámbitos de Operaciones, de Tecnología y la función de Organización y, según la entidad, fue un perfil «clave» en las integraciones que transformaron la entidad tras múltiples adquisiciones bancarias en el período que culminó en 2014.

Posteriormente, se trasladó a Estados Unidos, donde, con el rol de COO de América & Red Internacional de la entidad, lideró la compraventa y la integración de entidades en el mercado americano, así como la puesta en marcha de la filial bancaria de Banc Sabadell en México. En 2018, se instaló en el Reino Unido donde, como miembro del comité de dirección y responsable de Estrategia, estableció las bases para la transformación que ha convertido a TSB en un banco «altamente rentable», destaca Sabadell.

En 2021 fue nombrado Chief Operations Officer de Banc Sabadell y miembro del comité de dirección, cargo que compaginó con el de miembro del Consejo de TSB. En noviembre de 2024, fue nombrado consejero delegado de TSB, donde ha mejorado la posición competitiva de la filial británica y ha incrementado la contribución de la filial a los resultados del Grupo. Asimismo, Armengol fue una pieza clave en la operación de venta de TSB a Banco Santander en el Reino Unido.