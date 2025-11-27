El consejero rebelde que apoyó la OPA abandona el Banco Sabadell

El Banco Sabadell cierra el último frente que quedaba activo de la OPA hostil fallida del BBVA. Según ha informado la entidad catalana este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el millonario mexicano David Martínez Guzmán, el accionista y consejero dominical que aceptó vender sus acciones al Banco de Bilbao, ha renunciado a su puesto en el consejo de administración. Martínez habría comunicado al resto del consejo su dimisión en la reunión celebrada esta misma mañana.

Martínez, cabe recordar, es el primer accionista individual del Sabadell. A través de su fondo, Fintech Europ SARL, controla poco menos del 4% del capital social del banco catalán, solo superado por gigantes como BlackRock o socios estratégicos del calibre de Zurich. Anunció que accedería a las condiciones propuestas por el BBVA en la segunda reunión del consejo para valorarlas, cuando la Vela mejoró un 10% la oferta y eliminó el componente en efectivo para evitar brechas fiscales. Entonces, la decisión del mexicano generó un revuelo importante, en tanto que parte del entorno de los dos bancos la veía como un avance de la posición del resto de grandes inversores y, por tanto, como un presagio de la victoria del Banco de Bilbao.