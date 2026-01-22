El baixista Kintbury Capital eleva a màxims la seva posició a Grifols

Els baixistes tornen a sacsejar el capital de Grifols. El fons Kintbury Capital, un dels dos vehicles especuladors que conservaven apostes contra la farmacèutica catalana, ha augmentat aquest dijous la seva posició fins al 0,93%. Segons els registres de la Comissió Nacional del Mercat de Valors consultats per Món Economia, la firma anglesa hauria elevat una dècima la participació en curt a la multinacional d’hemoderivats. Continua compartint espai amb Millenium International Management, LLC, que conserva el 0,59% que va obrir durant la primera setmana del novembre, només dos dies abans que ho fes Kintbury.
El fons britànic, cal recordar, va obrir una posició baixista a Grifols per primer cop el març del 2025. Llavors, les accions de la catalana valien poc menys de 9,40 euros. D’ençà d’aquella primera ofensiva, ha fet una desena de moviments per manipular el seu curt, a l’alça i a la baixa. El paquet comunicat aquest dijous és, però, el més elevat que ha ostentat mai a la farmacèutica, d’acord amb els registres de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Prop d’un any després, la companyia cotitza a prop dels 11 euros, i ha deixat enrere fins i tot els baixistes més recents, com és el cas de Millenium.
Kintbury, d’aquesta manera, és una de les úniques apostes especuladores que es mantenen a Grifols en un curs que ha marcat una clara tendència a l’alça. Cal recordar que, a finals del 2024 i principis del 2025, l’empresa d’hemoderivats va patir una pressió creixent per part dels baixistes, encara engrescats per la crisi provocada per l’atac especulador dels nord-americans Gotham City Research, ara ja fa dos anys. Marques com AKO Capital, Marshall Wace o AQR es van sumar a la batussa en l’accionariat, si bé la majoria han acabat tancant les seves posicions davant les bones perspectives de l’empresa. Ara, davant un panorama internacional canviant, Kintbury busca reobrir la ferida.
Sacsejades en el mercat
El soroll dels baixistes ha contribuït a una setmana poc brillant per a les accions de la catalana. Grifols va arribar a fregar els 11,7 euros després d’un rally de prop d’un 8% el passat dijous, però s’ha anat ressentint, en bona manera per la pressió dels baixistes. En la jornada d’aquest dijous, val a dir, el valor ha tornat a escalar, i es mou al voltant dels 10,9 euros, una pujada diària d’un 3,3%. Està lluny encara de l’estiu passat quan, després d’uns bons resultats del primer semestre, es va atrevir a assaltar els 14 euros que valia abans de l’atac de Gotham, el gener del 2024.
Des de l’Associació d’Accionistes Minoritaris de Grifols atribueixen als baixistes les baixades de la setmana, que ha portat l’acció a “flirtejar amb els 10 euros” després d’haver-se acostat als 12 a principis de mes. No hi atorguen, però, major importància: segons el president de l’entitat, Eduardo Breña, “les bones notícies que han de venir neutralitzaran els atacs”. “La veritat és tossuda, i el nostre negoci robust, imatge i reputació, juntament amb les bones notícies concatenades, ens permetran recuperar el cim dels 20 euros”, argumenten; una estimació que defensen des de l’inici de la crisi de Gotham. Ara per ara, val a dir, el consens dels analistes situa el potencial de la catalana a tocar dels 15,1 euros per acció. És a dir, els títols estarien, ara per ara, infravalorats en un 43%.
Tot plegat a l’espera d’uns resultats anuals que, segons els experts, haurien de seguir la línia marcada pels darrers tres trimestrals. En el tercer trimestre del curs, la catalana va reportar un benefici de 127 milions d’euros. Així, fins al setembre, van guanyar uns 304 milions, xifra que suposa triplicar el resultat net del mateix període del curs anterior. Pel que fa a la columna d’ingressos, la companyia espera tancar l’any amb un nivell de negoci de 7.600 milions d’euros, i elevar la magnitud clau del flux lliure de caixa fins als 425 milions d’euros, impulsada per l’èxit de la joint venture a Egipte, que rebaixarà substancialment el cost del plasma. Caldrà esperar, doncs, a la reacció dels mercats a un període de balanç anual que sembla falaguer per a la cotitzada.