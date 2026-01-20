El Govern preveu diversos nous positius per pesta porcina en senglars

El nombre de positius per pesta porcina africana en senglars augmentarà en els pròxims dies. Així ho ha avançat aquest dimarts el conseller d’Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, que ha explicat que tenen uns quants casos sospitosos “pendents de confirmar”. Segons les últimes dades facilitades pel Govern, des que es van detectar els primers indicis s’han analitzat fins a 863 senglars, dels quals 64 s’han acabat confirmant com a positius. Pel que fa al dispositiu desplegat sobre el terreny, el conformen actualment unes 300 persones que treballen per acotar al màxim la propagació del virus mentre s’intensifiquen les captures, sobretot en el primer radi.
En una compareixença al Parlament recollida per l’ACN, Ordeig ha explicat que la previsió és que en els pròxims dies es doni la llum verda a les societats de caça perquè puguin entrar en la zona dels 6 als 20 quilòmetres. En aquest sentit, el conseller ha apuntat que del total d’animals analitzats, n’hi ha 80 que estan fora del radi de 6 quilòmetres. Així mateix, ha precisat que a Catalunya es capturen entre 1.000 i 2.000 senglars a la setmana. El Govern ha aprofitat aquesta intervenció per celebrar que les 59 granges que es troben dins del radi afectat continuïn sense cap positiu.
L’executiu liderat per Salvador Illa també s’ha pronunciat aquest dimarts sobre l’origen del brot. El Govern continua a l’espera de la seqüenciació de les dues mostres de l’IRTA CReSA que quedaven pendents i que feia cinc anys que estaven congelades. En paral·lel, també esperen que arribin els resultats de l’anàlisi del virus per part d’un laboratori europeu, l’informe del qual serà el que es prendrà com a concloent. Amb tot, les autoritats encara no tenen cap tesi concloent que expliqui com es va provocar el brot.
La rèplica de l’oposició
Pel que fa a la resta de grups parlamentaris, en resposta a la intervenció d’Ordeig, des de Junts han demanat “mesures dràstiques” per afrontar el brot, mentre que ERC insisteix que la prioritat és treballar a la rereguarda. Des dels Comuns, han demanat una estratègia en clau ecològica per gestionar la fauna salvatge. Al seu torn, el PP ha qüestionat que el Govern encara no sàpiga l’origen del contagi, mentre que ha celebrat que l’executiu d’Illa s’hagi adonat de la importància que tenen els caçadors gràcies a aquest brot.