El bajista Kintbury Capital lleva a máximos su posición en Grifols

Los bajistas vuelven a sacudir el capital de Grifols. El fondo Kintbury Capital, uno de los dos vehículos especuladores que mantenían apuestas contra la farmacéutica catalana, ha aumentado este jueves su posición hasta el 0,93%. Según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores consultados por Món Economia, la firma inglesa habría elevado una décima la participación en corto en la multinacional de hemoderivados. Continúa compartiendo espacio con Millenium International Management, LLC, que conserva el 0,59% que abrió durante la primera semana de noviembre, solo dos días antes de que lo hiciera Kintbury.

El fondo británico, cabe recordar, abrió una posición bajista en Grifols por primera vez en marzo de 2025. Entonces, las acciones de la catalana valían poco menos de 9,40 euros. Desde aquella primera ofensiva, ha realizado una decena de movimientos para manipular su corto, al alza y a la baja. El paquete comunicado este jueves es, sin embargo, el más elevado que ha ostentado nunca en la farmacéutica, de acuerdo con los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Cerca de un año después, la compañía cotiza cerca de los 11 euros, y ha dejado atrás incluso a los bajistas más recientes, como es el caso de Millenium.

Kintbury, de esta manera, es una de las únicas apuestas especuladoras que se mantienen en Grifols en un curso que ha marcado una clara tendencia al alza. Cabe recordar que, a finales de 2024 y principios de 2025, la empresa de hemoderivados sufrió una presión creciente por parte de los bajistas, aún animados por la crisis provocada por el ataque especulador de los estadounidenses Gotham City Research, ahora ya hace dos años. Marcas como AKO Capital, Marshall Wace o AQR se sumaron a la refriega en el accionariado, si bien la mayoría han acabado cerrando sus posiciones ante las buenas perspectivas de la empresa. Ahora, ante un panorama internacional cambiante, Kintbury busca reabrir la herida.

El CEO de Grifols, Nacho Abia, y el miembro del consejo, Victo Grifols Deu, durante la junta de accionistas / EP

Sacudidas en el mercado

El ruido de los bajistas ha contribuido a una semana poco brillante para las acciones de la catalana. Grifols llegó a rozar los 11,7 euros después de un rally de cerca de un 8% el pasado jueves, pero se ha ido resintiendo, en buena medida por la presión de los bajistas. En la jornada de este jueves, cabe decir, el valor ha vuelto a escalar, y se mueve alrededor de los 10,9 euros, un incremento diario de un 3,3%. Está lejos aún del verano pasado cuando, tras unos buenos resultados del primer semestre, se atrevió a asaltar los 14 euros que valía antes del ataque de Gotham, en enero de 2024.

Desde la Asociación de Accionistas Minoritarios de Grifols atribuyen a los bajistas las caídas de la semana, que ha llevado la acción a «coquetear con los 10 euros» después de haberse acercado a los 12 a principios de mes. No le otorgan, sin embargo, mayor importancia: según el presidente de la entidad, Eduardo Breña, «las buenas noticias que han de venir neutralizarán los ataques». «La verdad es terca, y nuestro negocio robusto, imagen y reputación, junto con las buenas noticias concatenadas, nos permitirán recuperar la cima de los 20 euros», argumentan; una estimación que defienden desde el inicio de la crisis de Gotham. Por ahora, cabe decir, el consenso de los analistas sitúa el potencial de la catalana cerca de los 15,1 euros por acción. Es decir, los títulos estarían, por ahora, infravalorados en un 43%.

Todo ello a la espera de unos resultados anuales que, según los expertos, deberían seguir la línea marcada por los últimos tres trimestrales. En el tercer trimestre del curso, la catalana reportó un beneficio de 127 millones de euros. Así, hasta septiembre, ganaron unos 304 millones, cifra que supone triplicar el resultado neto del mismo periodo del curso anterior. En cuanto a la columna de ingresos, la compañía espera cerrar el año con un nivel de negocio de 7.600 millones de euros, y elevar la magnitud clave del flujo libre de caja hasta los 425 millones de euros, impulsada por el éxito de la joint venture en Egipto, que rebajará sustancialmente el costo del plasma. Habrá que esperar, pues, a la reacción de los mercados a un periodo de balance anual que parece halagüeño para la cotizada.