L’Ajuntament de Barcelona ha reforçat la senyalització al parc de Collserola pel tancament de la zona arran de la propagació de la pesta porcina africana. La clausura del parc en els accessos des de la capital catalana s’ha oficialitzat aquest dijous davant l’aparició d’11 nous porcs senglars morts a causa de la malaltia, un dels quals a Barcelona.
En una nota difosa pel consistori barceloní, aquest espai passa a ser considerat íntegrament zona d’alt risc, un fet que comporta la prohibició d’accés al medi natural de persones i animals domèstics en l’àmbit de tot Collserola.
Es permet l’accés als habitatges
Les mesures suposen que no es podrà anar a Collserola per fer-hi activitats lúdiques i esportives. Queda prohibit l’accés al parc des de qualsevol dels municipis que l’envolten, i tampoc s’hi pot accedir des dels barris de muntanya que hi fan frontera. En canvi, sí que estarà permès l’accés als habitatges que es troben dins del parc, a centres educatius, equipaments i negocis que s’hi troben a l’interior, i a les estacions de transport públic.
Un fet que cal aclarir és que els restaurants de Collserola estaran oberts i qui vulgui hi podrà anar a fer un àpat. Des de l’Ajuntament diuen que en cap de les zones restringides amb anterioritat els establiments de restauració havien tancat.
Uns 15.000 veïns afectats
El tancament del parc de Collserola afectarà uns 15.000 veïns. El Govern català els ha demanat que per evitar que propaguin la malaltia hauran d’anar amb molta cura i prendre mesures excepcionals amb una desinfecció de les sabates o les rodes de la bicicleta, per exemple, amb una dissolució d’aigua i lleixiu. També se’ls ha recomanat que no deixin restes de deixalles i que vagin amb compte amb les escombraries.
Respecte als parcs municipals situats als entorns de Collserola, està previst el tancament provisional i la senyalització especial a una quarantena d’espais verds de la zona com el parc de l’Aqüeducte, el parc Apolo, els jardins Rodrigo Caro o els jardins Campillo de la Virgen, entre altres.
El Tibidabo mantindrà l’activitat habitual dins del recinte de l’àrea panoràmica i del parc d’atraccions aplicant mesures preventives i de contenció. En aquest sentit, es recomana accedir al Tibidabo amb la Cuca de Llum o amb vehicle privat. En aquest cas, cal fer-ho únicament pels accessos habilitats i fer ús de l’aparcament del Tibidabo.
Eliminar el màxim nombre de senglars
La secretària general d’Agricultura, Cristina Massot, espera que les restriccions al Parc Natural de Collserola a Barcelona s’aixequin quan “s’hagi eliminat al màxim la població de senglars” a la zona afectada. Massot ha dit que “s’estan destinant tots els recursos disponibles” per fer-ho possible.