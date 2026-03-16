Les borses europees aguanten una nova jornada d’embranzida del petroli

La crisi petroliera continua imprimint volatilitat als mercats europeus de renda variable. El barril Brent, la referència europea per al preu del cru, ha frenat l’ascens que va entomar durant les primeres jornades de la guerra a l’Iran, però es manté molt per sobre de les cotes que garanteixen l’estabilitat de preus. Aquest dilluns, el Brent ha tancat la sessió a tocar dels 100 dòlars; mentre que el West Texas Intermediate -que marca el ritme del sector als Estats Units- supera els 95 dòlars. La tensió energètica ha colpejat recentment les borses de la UE, però aquesta primera sessió de la setmana indica que els inversors podrien haver començat a normalitzar el conflicte a l’Orient Mitjà i a incloure’l en les seves previsions econòmiques. L’Ibex-35 ha aguantat el tipus dilluns, amb un creixement lleuger, pròxim a les dues dècimes, a tancament de la sessió; mentre que el DAX 40 alemany i el FTSE 100 britànic han millorat el valor per sobre del 0,5%. Només la borsa francesa s’ha mantingut congelada, marcada per la caiguda de les seves tecnològiques.
Al selectiu espanyol, de fet, hi ha diversos valors que han fet salts diaris importants. És el cas de Puig, la multinacional catalana del sector de la perfumeria i la bellesa, que incrementa el valor de l’acció prop d’un 5% respecte del tancament de divendres. Es queda, però, en els 15,4 euros per títol, molt lluny encara de l’ambiciosa entrada al mercat que va protagonitzar el 2024, amb un objectiu de sortida pròxim als 24 euros. També la socimi Merlin Properties destaca entre les que millor han rendit aquest començament de setmana, amb un +3,8% dia a dia que la deixa a tocar dels 14 euros l’acció. Dins el sector immobiliari, la immobiliària d’origen català Colonial s’agafa a la mateixa tendència, però no aconsegueix expandir-se a tal ritme: guanya un 1,7%, i supera els 5,17 euros per títol. També trenca la mala ratxa de les darreres jornades Grifols, que cotitza en un dels mínims del curs (9,3 euros); però creix més d’un 1% impulsada per l’anunci del refinançament dels seus crèdits revolving confirmat pel director financer de la companyia, Rahul Srinivasan. A l’altra banda, pateix un retrocés pròxim a l’1,6% la tecnològica Amadeus, en una tendència que es repeteix a tota Europa; i cau un 1% Cellnex, arrossegada per les mateixes tensions sectorials.
Per la seva banda, el DAX 40 alemany s’impulsa un 0,5%, una escalada significativa fins i tot sense el jou de la crisi petroliera. La pujada del principal selectiu de la borsa alemanya, però, té nom i cognoms: Commerzbank, una de les entitats financeres que en formen part, es dispara un 8,62% dia a dia. Els inversors hi han entrat en massa per agafar posicions en el procés d’OPA que ha llançat aquest mateix dilluns el gegant financer italià UniCredit. El banc alemany guanya més de 2,5 euros per acció, i ja supera els 32 euros. La resta de valors cridaners ho són molt menys que Commerz: la industrial Heidelbergcement escala prop d’un 3%, mentre que la farmacèutica Bayer guanya prop d’un 4%. En sentit contrari, les automobilístiques continuen caient pel precipici: el grup Volkswagen perd un 2% després de publicar uns resultats decebedors; mentre que Mercedes Benz retrocedeix més d’un 2% i BMW es deixa més de 2,2 euros per acció.
Les criptomonedes tornen a ser atractives
Lluny del patiment de la renda variable, els inversors han tornat a girar la mirada cap a les criptomonedes, que tornen a semblar una proposta de valor atractiva davant les sacsejades energètiques. Bitcoin ja enllaça més d’una setmana d’alces, i s’allunya dels mínims a què va caure a finals del mes de febrer. Llavors, l’actiu creat per Satoshi Nakamoto flirtejava amb el col·lapse, amb un valor d’uns 63.000 dòlars per unitat. Ara, puja prop d’un 6% respecte de mitjans del mes passat, i torna a superar els 73.000 dòlars -una zona gens còmoda, però sense el perill imminent que s’albirava fa tot just dues setmanes-. En només un dia, s’ha revalorat un 3,3%, i ha guanyat uns 2.300 dòlars. En sentit contrari, l’or, que pateix la recuperació de la divisa nord-americana i torna a perdre els 5.000 dòlars per unça.
Tothom espera els bancs centrals
El perill inflacionista que detecten els inversors pesa sobre la renda variable, però impulsa les divises a l’espera de la reacció dels principals banc centrals. Els mercats comencen a contemplar pujades de tipus d’interès que encaririen el crèdit i, per tant, elevarien el preu dels diners. D’aquesta manera, i després d’una jornada tranquil·la, l’euro torna a gaudir d’una factor sobre el dòlar d’1,15; mentre que la lliura britànica recupera l’1,33. La revaloració de la moneda nord-americana fa que el capital torni a veure-la com una reserva, i marxi d’algunes bosses de matèries primeres, com l’or, molt més volàtils davant la situació global.