Las bolsas europeas resisten otra jornada de embestida del petróleo

La crisis petrolera sigue imprimiendo volatilidad en los mercados europeos de renta variable. El barril Brent, la referencia europea para el precio del crudo, ha frenado el ascenso que adoptó durante las primeras jornadas de la guerra en Irán, pero se mantiene muy por encima de las cotas que garantizan la estabilidad de precios. Este lunes, el Brent ha cerrado la sesión cerca de los 100 dólares; mientras que el West Texas Intermediate -que marca el ritmo del sector en Estados Unidos- supera los 95 dólares. La tensión energética ha golpeado recientemente las bolsas de la UE, pero esta primera sesión de la semana indica que los inversores podrían haber comenzado a normalizar el conflicto en Oriente Medio e incluirlo en sus previsiones económicas. El Ibex-35 ha aguantado el tipo el lunes, con un crecimiento ligero, cercano a las dos décimas, al cierre de la sesión; mientras que el DAX 40 alemán y el FTSE 100 británico han mejorado el valor por encima del 0,5%. Solo la bolsa francesa se ha mantenido congelada, marcada por la caída de sus tecnológicas.

En el selectivo español, de hecho, hay varios valores que han dado saltos diarios importantes. Es el caso de Puig, la multinacional catalana del sector de la perfumería y la belleza, que incrementa el valor de la acción cerca de un 5% respecto del cierre del viernes. Se queda, sin embargo, en los 15,4 euros por título, muy lejos aún de la ambiciosa entrada al mercado que protagonizó en 2024, con un objetivo de salida próximo a los 24 euros. También la socimi Merlin Properties destaca entre las que mejor han rendido este comienzo de semana, con un +3,8% día a día que la deja cerca de los 14 euros la acción. Dentro del sector inmobiliario, la inmobiliaria de origen catalán Colonial se agarra a la misma tendencia, pero no consigue expandirse a tal ritmo: gana un 1,7%, y supera los 5,17 euros por título. También rompe la mala racha de las últimas jornadas Grifols, que cotiza en uno de los mínimos del curso (9,3 euros); pero crece más de un 1% impulsada por el anuncio del refinanciamiento de sus créditos revolving confirmado por el director financiero de la compañía, Rahul Srinivasan. En el otro lado, sufre un retroceso cercano al 1,6% la tecnológica Amadeus, en una tendencia que se repite en toda Europa; y cae un 1% Cellnex, arrastrada por las mismas tensiones sectoriales.

Una refinería de petróleo en Baréin / EP

Por su parte, el DAX 40 alemán se impulsa un 0,5%, una escalada significativa incluso sin el yugo de la crisis petrolera. La subida del principal selectivo de la bolsa alemana, sin embargo, tiene nombre y apellidos: Commerzbank, una de las entidades financieras que lo componen, se dispara un 8,62% día a día. Los inversores han entrado en masa para tomar posiciones en el proceso de OPA que ha lanzado este mismo lunes el gigante financiero italiano UniCredit. El banco alemán gana más de 2,5 euros por acción, y ya supera los 32 euros. El resto de valores llamativos lo son mucho menos que Commerz: la industrial Heidelbergcement escala cerca de un 3%, mientras que la farmacéutica Bayer gana cerca de un 4%. En sentido contrario, las automovilísticas continúan cayendo por el precipicio: el grupo Volkswagen pierde un 2% tras publicar unos resultados decepcionantes; mientras que Mercedes Benz retrocede más de un 2% y BMW se deja más de 2,2 euros por acción.

Las criptomonedas vuelven a ser atractivas

Lejos del sufrimiento de la renta variable, los inversores han vuelto a mirar hacia las criptomonedas, que vuelven a parecer una propuesta de valor atractiva ante las sacudidas energéticas. Bitcoin ya enlaza más de una semana de alzas, y se aleja de los mínimos a los que cayó a finales del mes de febrero. Entonces, el activo creado por Satoshi Nakamoto flirteaba con el colapso, con un valor de unos 63.000 dólares por unidad. Ahora, sube cerca de un 6% respecto a mediados del mes pasado, y vuelve a superar los 73.000 dólares -una zona nada cómoda, pero sin el peligro inminente que se albiraba hace tan solo dos semanas-. En solo un día, se ha revalorizado un 3,3%, y ha ganado unos 2.300 dólares. En sentido contrario, el oro, que sufre la recuperación de la divisa norteamericana y vuelve a perder los 5.000 dólares por onza.

Todos esperan a los bancos centrales

El peligro inflacionista que detectan los inversores pesa sobre la renta variable, pero impulsa las divisas a la espera de la reacción de los principales bancos centrales. Los mercados comienzan a contemplar subidas de tipos de interés que encarecerían el crédito y, por tanto, elevarían el precio del dinero. De este modo, y tras una jornada tranquila, el euro vuelve a disfrutar de un factor sobre el dólar de 1,15; mientras que la libra británica recupera el 1,33. La revalorización de la moneda norteamericana hace que el capital vuelva a verla como una reserva, y se marche de algunas bolsas de materias primas, como el oro, mucho más volátiles ante la situación global.