El Consejo de Ministros español autoriza la apertura de las reservas estratégicas de petróleo, en línea con el compromiso de la Agencia Internacional de la Energía para controlar la crisis energética causada por la guerra en Irán. El ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Sara Aagesen, ha anunciado la liberación de 11,5 millones de barriles de petróleo estatal, equivalente a 12,3 días de consumo en todo el Estado. Se trata de un 2,9% de todo el crudo que lanzarán al mercado los países miembros de la IEA, según anunció el presidente, Fatih Barel, la semana pasada, en un momento de especial tensión para el sector. Para Aagesen, se trata de una «medida importante, que amortigua la tensión en los mercados ante la situación coyuntural» que ha generado el conflicto.

Según ha anunciado la ministra, la liberación de reservas se ejecutará en varias fases. En primera instancia, se facilitará a las empresas del sector 3,75 millones de barriles, el equivalente a cuatro días de consumo. Los aproximadamente 8 millones de barriles restantes se irán poniendo en marcha «dependiendo de la evolución de los acontecimientos». Más allá de este primer movimiento, el ejecutivo español aún no ha concretado el ritmo de apertura de los depósitos, que estará definido por el avance de la guerra y los estragos que cause sobre el mercado.

La vicepresidenta Sara Aagesen, este martes en la Moncloa | Miquel Vera (ACN)

Se trata de una movilización relevante respecto al conjunto del petróleo disponible para el gobierno español: la Moncloa controla unos 122 millones de barriles, preparados para lanzar al mercado según las necesidades del sector. En total, el Estado puede proveer a empresas y usuarios petróleo para unos 92 días del consumo total. Cabe decir que las reservas estrictamente públicas son poco menos de la mitad de esta cantidad, el equivalente a unos 42 días; mientras que los 50 restantes están en manos de la industria, los distribuidores y los operadores petroleros.

400 millones de barriles

Los 32 países miembros de la Agencia liberarán para el mercado unos 400 millones de barriles de petróleo, aproximadamente un tercio de todas las reservas disponibles. En total, la alianza cuenta con unos 1.200 barriles, sumando también aquellos bajo control de los estados y los que guardan las empresas petroleras. La iniciativa ya ha conseguido recortar parte del daño causado por la guerra sobre el sector petrolero: el barril Brent, la referencia europea para el precio del crudo, se mueve alrededor de los 98,5 dólares, lejos de los cerca de 120 en que tocó techo hace una semana; mientras que el West Texas Intermediate estadounidense se ha detenido en los 93,5 dólares. La magnitud de la tragedia definitiva, según los expertos, dependerá en buena medida de la duración de los ataques.