L’Estat alliberarà de les reserves estratègiques petroli equivalent a 12 dies de consum

El Conesll de Ministres espanyol autoritza l’obertura de les reserves estratègiques de petroli, en línia amb el compromís de l’Agència Internacional de l’Energia per controlar la crisi energètica causada per la guerra a l’Iran. El ministeri per a la Transició Ecològica, dirigit per Sara Aagesen, ha anunciat l’alliberament d’11,5 milions de barrils de petroli estatal, equivalent a 12,3 dies de consum a tot l’Estat. Es tracta d’un 2,9% de tot el cru que llançaran al mercat els països membres de l’IEA, segons va anunciar el president, Fatih Barel, la setmana passada, en un moment d’especial tensió per al sector. Per a Aagesen, es tracta d’una “mesura important, que esmorteeix la tensió en els mercats davant la sitiuació conjuntural” que ha generat el conflicte.
Segons ha anunciat la ministra, l’alliberament de reserves s’executarà en diverses fases. En primera instància, es facilitarà a les empreses del sector 3,75 milions de barrils, l’equivalent a quaatre dies de consum. Els si fa no fa 8 milions de barrlos restants s’aniran posant en marxa “depenent de l’evolució dels esdeveniments”. Més enllà d’aquest primer moviment, l’executiu espanyol encara no ha concretat el ritme d’obertura dels dipòsits, que estarè dfinit per l’avenç de la guerra i els estralls que causi sobre el mercat.
Es tracta d’una mobilització rellevant respecte del conjunt del petroli disponible per al govern espanyol: la Moncloa controla uns 122 milions de barrils, preparats per llançar al mercat segons les necessitats del sector. En total, l’Estat pot proveïr empreses i usuaris petroli per a uns 92 dies del consum total. Val a dir que les reserves estrictament públiques són poc menys de la meitat d’aquest muntant, l’equivalent a uns 42 dies; mentre que els 50 restants estan en mans de la indústria, els distribuïdors i els operadors petroliers.
400 milions de barrils
Els 32 països membres de l’Agència lliberaran per al mercat uns 400 milions de barrils de petroli, si fa no fa un terç totes les reserves disponibles. En total, l’aliança compta amb uns 1.200 barrils, sumant també aquells sota control dels estats i els que guarden les empreses petrolieres. La iniciativa ja ha aconseguit retallar part del dany causat per la guerra sobre el sector petrolier: el barril Brent, la referència europea per al preu del cru, es mou als volts dels 98,5 dòlars, lluny dels prop de 120 en què va tocar sostre ara fa una setmana; mentre que el West Texax Intermediate nord-americà s’ha aturat en els 93,5 dòlars. La magnitud de la tragèdia definitiva, segons els experts, dependrà en bona manera de la durada dels atacs.