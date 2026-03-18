El plan de Bruselas para crear empresas en menos de 48 horas a costo mínimo

Bruselas busca eliminar la burocracia en el proceso de creación de nuevos negocios en la Unión Europea. La Comisión ha presentado un nuevo programa, bajo el título EU Inc, que busca establecer una normativa única para los 27 países que permita poner en marcha empresas en menos de 48 horas y con un costo de solo 100 euros, sin requisitos de capital. El objetivo del gobierno de Ursula Von der Leyen es «reducir la distancia con Estados Unidos» en el dinamismo del ecosistema emergente y tecnológico, muy limitado por la burocracia y la fragmentación del mercado comunitario.

El programa propone crear una estructura corporativa única que permita a las empresas de la Unión Europea inscribirse en los registros de actividad en menos de dos días y sin requisitos mínimos de capital; con solo una tasa administrativa de 100 euros. El espejo, con la distancia que crea el modelo económico de ambas regiones, es el Delaware LLC, el modelo del estado estadounidense que ya ha atraído a más de un millón de compañías, muchas de ellas entre las tecnológicas más relevantes del país. La flexibilidad de la normativa local frente a los nuevos negocios atrae muchas iniciativas de nueva creación. Destacan, entre otras cuestiones, la agilidad de los trámites o la protección frente a la responsabilidad económica de los fundadores.

El comisario europeo de Democracia, Justicia, y el Imperio de la Ley, Michael McGrath / EP

«Europa tiene el talento, las ideas y la ambición, pero demasiado a menudo la burocracia empuja a nuestros mejores emprendedores a otros países», lamentaba el comisario europeo de Democracia y Justicia Michael McGrath, miembro de los conservadores irlandeses Fianna Fáil. Desde Bruselas esperan que este dinamismo oculto por la administración salga a la superficie con la nueva normativa, y hasta 300.000 nuevas empresas se inscriban en el registro en los primeros 10 años de actividad.

Para avanzar, EU Inc necesitará el sí de los gobiernos comunitarios, que deberán aprobarlo en el consejo; y deberá pasar los trámites regulares en el Parlamento Europeo.

Ventajas y límites

Además de la facilidad para activar los negocios, EU Inc permitirá que las empresas que se inscriban tengan acceso al mercado único europeo. También podrán aplicar planes de remuneración a los trabajadores en forma de opciones sobre acciones con aplicación a toda la UE, uno de los problemas que sufren las tecnológicas catalanas a la hora de competir por talento de alto nivel con firmas británicas, por ejemplo. También facilitará los procedimientos de insolvencia en caso de que la empresa no funcione, para dar acceso a nuevas oportunidades de negocio a los fundadores; una palanca que «facilitará la atracción de inversiones», porque ofrece seguridades a los capitales que apuesten por nuevas iniciativas.

Aun así, la ley todavía tiene límites, bien marcados por las legislaciones económicas de los estados miembros. En términos de legislación laboral o sistema fiscal, las empresas inscritas en EU Inc todavía tendrán que responder a las normativas de cada uno de los 27, sin la armonización de que sí disfrutan los estadounidenses. El mismo McGrath, de hecho, ha reconocido que el proyecto no llega a tapar todos los agujeros de la legislación empresarial europea. «No resolverá todos los problemas, pero puede hacer contribuciones muy importantes», ha razonado. En paralelo, asegura, la Comisión pretende «tomar más medidas para evitar la fragmentación y eliminar las barreras al mercado único».