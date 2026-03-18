El pla de Brussel·les per crear empreses en menys de 48 hores i a cost mínim

Brussel·les busca anul·lar la burocràcia en el procés de creació de nous negocis a la Unió Europea. La Comissió ha posat sobre la taula un nou programa, sota el títol EU Inc, que busca fonamentar una normativa única per als 27 que permeti posar en marxa empreses en menys de 48 hores i amb un cost de només 100 euros, sense requisits de capital. L’objectiu del govern d’Ursula Von der Leyen és “retallar la distància amb els Estats Units” en el dinamisme de l’ecosistema emergent i tecnològic, molt constrenyit per la paperassa i la fragmentació del mercat comunitari.
El programa es proposa crear una estructura corporativa única que permeti a les empreses de la Unió Europea inscriure’s als registres d’activitat en menys de dos dies i sense requisits mínims de capital; amb només una taxa administrativa de 100 euros. El mirall, amb la distància que crea el model econòmic d’ambdues regions, és el Delaware LLC, el model de l’estat nord-americà que ja ha atret més d’un milió de companyies, moltes d’elles entre les tecnològiques més rellevants del país. La flexibilitat de la normativa local de cara als nous negocis atrau moltes iniciatives de nova creació. Destaquen, entre alrtes qüestions, l’agilitat dels tràmits o la protecció envers la responsabilitat econòmica dels fundadors.
“Europa té el talent, les idees i l’ambició, però massa sovint la burocràcia empeny els nostres millors emprenedors a altres països”, lamentava el comissari europeu de Democràcia i Justícia Michael McGrath, membre dels conservadors irlandesos Fianna Fáil. Des de Brussel·les esperen que aquest dinamisme amagat per l’administració surti a la superfície amb la nova normativa, i fins a 300.000 noves empreses s’inscriguin al registre en els primers 10 anys d’activitat.
Per tirar endavant, EU Inc necessitarà el sí dels governs comunitaris, que l’hauran d’aprovar al consell; i haurà de passar els tràmits regulars al Parlament Europeu.
Avantatges i límits
A banda de la facilitat per activar els negocis, EU Inc permetrà que les empreses que s’hi inscriguin tinguin accés al mercat únic europeu. També podran aplicar plans de remuneració als treballadors en forma d’opcions en accions amb aplicació a tota la UE -un dels problemes que pateixen les tecnològiques catalanes a l’hora de competir per talent d’alt nivell amb firmes britàniques, per exemple-. També facilitarà els procediments d’insolvència en cas que l’empresa no funcioni, per donar accés a noves oportunitats de negoci als fundadors; una palanca que “facilitarà l’atracció d’inversions”, perquè ofereix seguretats als capitals que apostin per noves iniciatives.
Tot i això, la llei encara té límits, ben marcats per les legislacions econòmiques dels estats membres. En termes de legislació laboral o sistema fiscal, les empreses inscrites a EU Inc encara hauran de respondre a les normatives de cadascun dels 27, sense l’harmonització de què sí que gaudeixen els nord-americans. El mateix McGrath, de fet, ha reconegut que el projecte no arriba a tapar tots els forats de la legislació empresarial europea. “No resoldrà tots els problemes, però pot fer contribucions molt importants”, ha raonat. En paral·lel, assegura, la Comissió pretén “prendre més mesures per evitar la fragmentació i eliminar les barreres al mercat únic”.