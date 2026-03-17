El consell d’administració de Puig ha optat per separar els càrrecs de president i CEO de l’empresa, deixant Marc Puig només com a president i nomenant José Manuel Albesa com a nou director executiu. Un pas decisiu, remarca la companyia catalana, que “reforça el lideratge de Puig”. Albesa va incorporar-se a la companyia de moda el 1998; ha estat responsable de màrqueting i ha anat guanyant pes en l’expansió internacional de les fragàncies i peces de moda de Puig.
Segons detalla la companyia en un comunicat, Marc Puig, que fins ara havia compaginat els dos càrrecs, treballarà “estretament” amb Albesa “per alinear la visió estratègica, al mateix temps que continuarà centrat en l’estratègia de fusions i adquisicions”. El president continuarà desenvolupant i vetllant pels valors de l’empresa i continuarà involucrat en nomenaments futurs que puguin donar-se.
Albesa, amb prop de 30 anys d’experiència a la multinacional catalana, ocupava fins ara la posició de deputy CEO; és a dir, la mà dreta de Puig en la part executiva del seu càrrec. També era l’encarregat del segment de bellesa i moda, una de les principals apostes de la firma de perfumeria en els darrers anys. D’ençà del 1998, quan va començar a treballar a la companyia, ha ocupat càrrecs des del màrqueting, el desenvolupament de marca, l’expansió internacional o el desenvolupament estratègic. En aquest àmbit, de fet, s’acostaran les postures amb el president per acordar els moviments a futur.
“Bones pràctiques”
La decisió de Puig suposa un avenç en termes de bones pràctiques corporatives. Els estàndards europeus indiquen que, en empreses de l’abast de la catalana, és preferible separar les tasques del conseller delegat de les del president. En línia amb aquest mandat, Puig ha celebrat que “la separació dels rols de president i CEO s’alinea amb els més alts estàndards de bones pràctiques per a empreses cotitzades”. “He treballat estretament amb José Manuel durant més de 20 anys i estic plenament convençut del seu talent, lideratge i visió el converteixen en una persona idònia per ser CEO”, ha declarat. Per la seva banda, el nou conseller delegat ha celebrat un nomenament que considera “un privilegi i una responsabilitat”. “L’esperit emprenedor, els valors i la creativitat que fonamenten l’empresa continuen ser fonamentals per al futur que construirem plegats”, ha afegit; tot enaltint la “següent fase que consisteix a renovar la nostra energia”.
A banda del nomenament d’Albesa, Puig també ha anunciat el nou director financer, Miquel Àngel Sera, que succeïrà Joan Albiol, que havia ocupat durant els darrers 17 anys la posició de CFO. Albiol continuarà com a secretari del consell d’administració, i mantindrà les funcions legals i d’M&A.