El consejo de administración de Puig ha optado por separar los cargos de presidente y CEO de la empresa, dejando a Marc Puig solo como presidente y nombrando a José Manuel Albesa como nuevo director ejecutivo. Un paso decisivo, remarca la compañía catalana, que «refuerza el liderazgo de Puig». Albesa se incorporó a la compañía de moda en 1998; ha sido responsable de marketing y ha ido ganando peso en la expansión internacional de las fragancias y prendas de moda de Puig.

Según detalla la compañía en un comunicado, Marc Puig, que hasta ahora había compaginado ambos cargos, trabajará «estrechamente» con Albesa «para alinear la visión estratégica, al mismo tiempo que continuará centrado en la estrategia de fusiones y adquisiciones». El presidente continuará desarrollando y velando por los valores de la empresa y seguirá involucrado en nombramientos futuros que puedan darse.

Albesa, con casi 30 años de experiencia en la multinacional catalana, ocupaba hasta ahora la posición de deputy CEO; es decir, la mano derecha de Puig en la parte ejecutiva de su cargo. También era el encargado del segmento de belleza y moda, una de las principales apuestas de la firma de perfumería en los últimos años. Desde 1998, cuando comenzó a trabajar en la compañía, ha ocupado cargos desde el marketing, el desarrollo de marca, la expansión internacional o el desarrollo estratégico. En este ámbito, de hecho, se acercarán las posturas con el presidente para acordar los movimientos a futuro.

El nuevo logotipo de Puig / PUIG

«Buenas prácticas»

La decisión de Puig supone un avance en términos de buenas prácticas corporativas. Los estándares europeos indican que, en empresas del alcance de la catalana, es preferible separar las tareas del consejero delegado de las del presidente. En línea con este mandato, Puig ha celebrado que «la separación de los roles de presidente y CEO se alinea con los más altos estándares de buenas prácticas para empresas cotizadas». «He trabajado estrechamente con José Manuel durante más de 20 años y estoy plenamente convencido de que su talento, liderazgo y visión lo convierten en una persona idónea para ser CEO», ha declarado. Por su parte, el nuevo consejero delegado ha celebrado un nombramiento que considera «un privilegio y una responsabilidad». «El espíritu emprendedor, los valores y la creatividad que fundamentan la empresa continúan siendo fundamentales para el futuro que construiremos juntos», ha añadido; todo ensalzando la «siguiente fase que consiste en renovar nuestra energía».

Además del nombramiento de Albesa, Puig también ha anunciado al nuevo director financiero, Miquel Àngel Sera, que sucederá a Joan Albiol, quien había ocupado durante los últimos 17 años la posición de CFO. Albiol continuará como secretario del consejo de administración, y mantendrá las funciones legales y de M&A.