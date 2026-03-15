Huevos, legumbres y café: La alimentación vuelve a presionar el bolsillo de los catalanes

La inflación ha agotado sus últimas semanas de control antes de registrar las consecuencias de la guerra en Irán. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, correspondientes al mes de febrero, el IPC se ha mantenido estable en Cataluña alrededor del 2%, exactamente el objetivo monetario a medio plazo que dicta la política del Banco Central Europeo. Ahora bien, de acuerdo con el estudio del INE, no todas las carpetas de la cesta de precios se han mantenido estables, incluso antes del estallido del conflicto: la alimentación subió precios un 3,2% en términos interanuales, más de un punto por encima de la media. El análisis del organismo español apunta a ciertos efectos de base: durante el primer trimestre del 2025, el aceite, uno de los grandes motores de los precios de consumo, bajó más que este año. De hecho, en el inicio del 2026, el aceite de oliva se ha mantenido estable, sin ninguna bajada. Ahora bien, el mismo documento revela otros productos que sí que han mantenido las alzas: en concreto, los huevos, el café, las legumbres o las hortalizas, entre otros.

Los huevos han sido el gran escollo para la bajada de la inflación alimentaria durante los últimos meses. De acuerdo con los datos del INE, desde febrero del 2025, acumulan un encarecimiento de más del 30%, impulsados por las diversas amenazas sanitarias que ha sentido el sector avícola, con varios contagios de gripe aviar en el país y en todo el Estado español. Superan, de mucho, el siguiente producto en la lista de encarecimientos en los últimos 12 meses: de acuerdo con el estudio de precios del instituto, las hortalizas de fruto -berenjena, calabacín, pepino o pimiento, por ejemplo- se han disparado un 15% en el último año. Más moderada ha sido la alza del café, con un 8,3% año a año.

Imagen de un supermercado / ACN

Aumentos para comenzar el año

También destacan en la lista de la tensión de precios las legumbres, especialmente las verdes. Las judías y los guisantes; pero también la soja -un producto que puede causar efectos de segunda ola para la industria cárnica, por su importancia en el alimento del ganado- se han encarecido cerca de un 10% desde febrero del 2025. La tendencia, sin embargo, es aún más peligrosa: de acuerdo con el INE, las legumbres verdes se han disparado un 12% en los últimos 30 días. Se suman las frutas tropicales -plátanos, piñas o aguacates, entre otras-, que han subido un 8,6% en el año; pero la escalada solo mensual es de cerca del 4%. Otros productos que han crecido especialmente en precio durante el mes de febrero son los cítricos, el vino o las especias, todas ellas por encima del 2% en solo un mes.