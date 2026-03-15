La crisis del petróleo impulsa a los ‘halcones’ del BCE y acerca una subida de tipos

Ya van cinco reuniones de política monetaria consecutivas que el Banco Central Europeo ignora los peligros del entorno y mantiene los tipos de interés intactos. Fráncfort no comunica un movimiento del precio del dinero desde la primavera de 2025, sobre la certeza de que se había alcanzado un equilibrio de precios a medio plazo. En Cataluña, los ritmos se han cumplido: de hecho, el Principado mantiene desde el inicio de 2026 una evolución del IPC en línea exacta con los objetivos del BCE, clavado en el 2%. El consenso era de calma total, al menos durante 2026: la guerra abierta entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la Reserva Federal -culminada con una derrota de la Casa Blanca en forma de sacudida judicial ante la ausencia absoluta de pruebas criminales contra Jerome Powell– no había conseguido hacer temblar el pulso de la presidenta Christine Lagarde y los gobernadores locales, empeñados en enviar un mensaje de estabilidad y orden a los mercados financieros de los 27. Como en tantos otros ámbitos, sin embargo, las bombas lo han cambiado todo: la ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán, y el terremoto regional que ha provocado en el Oriente Medio, amenazan la calma que el instituto emisor quería para Europa. Cálculos no especialmente pesimistas sitúan la inflación por encima del 3,5% durante los próximos meses; y los especialistas de Facua se atreven a situar el encarecimiento general en un 4% interanual durante el verano. La mayoría de voces del mercado asumen que Lagarde no comunicará ningún cambio en la reunión del mes de marzo; pero los halcones -los líderes monetarios más conservadores, defensores de los tipos altos y el control del dinero- han visto una oportunidad para imponer su agenda; hasta el punto de que ya no se descartan subidas intensas de tipos de cara al resto de 2026.

En general, las expectativas a corto plazo son las mismas que había antes de la guerra: en una encuesta entre los principales economistas europeos realizada por la agencia Reuters, y publicada ya con la guerra en Irán bien activa, el consenso sigue apuntando hacia una sexta reunión consecutiva con los tipos de interés congelados. Coincide Javier Diaz, analista del banco Renta 4; que sostiene que el precio del crédito se mantendrá en el 2% el próximo jueves. Sin embargo, recoge también un sentimiento del mercado más que nuevo: si antes los inversores debatían una posible nueva rebaja de los tipos durante 2026, que tenía sentido con la inflación controlada como palanca para impulsar las economías del continente; ahora cualquier liberación monetaria queda completamente descartada. El entorno económico, recoge Díaz, «ha eliminado la posibilidad de las bajadas y comienza a considerar hasta dos subidas durante 2026«. La respuesta es la más evidente: si el precio del petróleo genera efectos de segunda ola en el conjunto de la economía y dispara los precios al ritmo que, por ejemplo, Funcas prevé, será necesario enfriar el consumo, calmar la economía y controlar los flujos monetarios para volver a atar en corto el IPC con el yugo del 2%.

Los conservadores atacan

Los partidarios de los tipos altos, de hecho, han visto la crisis petrolera y el previsible ciclo inflacionista como una oportunidad para volver al centro del discurso económico comunitario. La economista del consejo de gobierno, la alemana Isabel Schnabel, ha puesto el foco en la inflación para abrir la puerta a medidas de control. «Todavía hay ciertas cicatrices de los episodios de inflación elevada», en una reciente atención a medios. Aún más explícito ha sido el presidente del Banco de Eslovaquia, Peter Kazimir -una de las voces más conservadoras dentro de la mesa de gobernadores monetarios- que ha reconocido que «a corto plazo, nos quedaremos calmados»; pero ha alertado en una entrevista con Bloomberg que «una reacción a los precios altos por parte del BCE está mucho más cerca de lo que la gente piensa». Kazimir, partidario de un crédito restrictivo, no ha querido dar una fecha concreta, pero ha dejado la puerta abierta a subidas de tipos en las reuniones de abril o junio. «Estaremos preparados para actuar si es necesario», ha insistido el halcón. Las indicaciones del eslovaco han disparado las apuestas de los inversores por un encarecimiento del dinero antes del verano, que ahora se contempla en un 60%; mientras que se otorga una probabilidad de un 35% a una segunda subida en el segundo semestre.

El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel / EP

La voz más poderosa entre los halcones en Fráncfort, el presidente del Bundesbank alemán Joachim Nagel, también se ha lanzado a abogar por una subida de tipos a raíz de la guerra en Irán. En declaraciones a Reuters, el líder monetario germano ha instado a «responder de forma decisiva y rápidamente» si la crisis energética se traslada a los precios generales. Nagel asume, en este sentido, que la inflación se disparará por encima del 2% más pronto que tarde, y que «cualquier preocupación por quedar por debajo de los dos puntos queda completamente descartada». Tanto Schnabel como Nagel tienen muy presente la espiral inflacionista que provocó la anterior crisis energética, provocada por la guerra en Ucrania; y la atribuyen a la pasividad del BCE a la hora de aplicar subidas de tipos de interés. Sin embargo, el presidente del Bundesbank ha sido más prudente que su homólogo eslovaco en cuanto a las fechas de los movimientos en política monetaria: «en este momento todavía es demasiado pronto para valorar los estragos a largo plazo que causará esta situación tan volátil».

Inquietud de los economistas

No todos, hay que decir, ven las subidas de tipos como una salida clara para una potencial crisis inflacionista provocada por el petróleo iraní. Varios expertos recuerdan que la espiral de precios de 2022 no surgió de un problema de demanda. Es decir, la economía no estaba demasiado caliente, no había demasiados recursos disponibles para los consumidores que atacaran la disponibilidad de productos. Por el contrario, aquella situación, como la presente, venía causada por un shock de oferta: no llegaba producto energético al mercado y, por tanto, los precios finales se disparaban. El mismo Javier Díaz, de hecho, alerta que «No tiene sentido subir los tipos para combatir este shock»: dificultar el acceso de los consumidores a la compra no funciona para cortar una crisis que no provoca la demanda, sino la oferta. En este sentido, el analista lamenta que un retroceso monetario podría «suponer repetir errores del pasado, como las subidas de 2008 y 2011 en respuesta a los precios del crudo, que después se tuvieron que recortar ante la Crisis Financiera»; o el mismo 2022. Similar es la lectura que hace el investigador de EsadeGeo, Juan Moscoso, que declara en conversación con Món Economía que «la incertidumbre y las subidas de tipos no son una perspectiva buena». En este sentido, llama a articular una respuesta política, y no monetaria: «es necesario actuar, probablemente sea necesario volver a movilizar fondos europeos, porque es la única forma de continuar creciendo».

Más allá de los tipos de interés, el mercado espera con impaciencia cuál es la lectura macroeconómica que hace el consejo de gobierno del BCE, un indicador clave para definir los movimientos de la inversión en los próximos meses. Cabe recordar que en la última revisión de la economía global de 2025, ofrecida el pasado mes de diciembre, Fráncfort esperaba que el barril Brent se mantuviera alrededor de los 62,5 dólares durante los primeros meses del año. A raíz de la crisis, este precio se ha disparado: al cierre del mercado el pasado viernes, la referencia del crudo en la Unión Europea rozaba los 104 dólares. Todo queda en el aire, pues; y Europa espera el tono y el contenido de la intervención de Lagarde, una de las más esperadas de los últimos años.