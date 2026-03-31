La inflación se ha disparado seis décimas en la Unión Europea (UE) por los efectos de la guerra de Irán. Según datos de Eurostat, es del 2,5%, seis décimas más que en febrero cuando era del 1,9%. De esta manera, el conjunto de la UE se sitúa por encima del 2% que persigue el Banco Central Europeo (BCE).

En el Estado español, y también en Cataluña, la tasa de inflación se ha incrementado hasta el 3,3%, mientras que en febrero era del 2,5%. Tal como informó Món Economía, la guerra ha golpeado de lleno la cesta de precios en Cataluña, según los datos adelantados por el Instituto Nacional de Estadística. La gasolina y, en menor medida, la factura de la luz han contribuido a hacer subir los precios de consumo en un mes marcado por la crisis petrolera.

El Estado español, por encima de la media de la UE

El incremento de la inflación en el Estado español se mantiene también por encima de la media de los países de la Unión Europea y por encima de los objetivos marcados por el Banco Central Europeo (BCE).

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde / EP

Un 2,5%, seis décimas más en la eurozona

El Banco Central Europeo ya revisó hace dos semanas las previsiones de inflación para 2026 en el conjunto de Europa, que ahora cree que será del 2,6%. Buena parte de esta previsión está basada en el posible encarecimiento del petróleo y el gas en caso de que el conflicto entre EE.UU. e Israel, por un lado, e Irán, por el otro, se alargue más de lo esperado.

Por otro lado, la inflación de la energía se ha disparado drásticamente entre febrero y marzo en Europa. Del -3,1% se ha elevado hasta el 4,9% este marzo. También se han encarecido los servicios (3,2%, en comparación con el 3,4% de febrero), los alimentos, el alcohol y el tabaco (2,4%, en comparación con el 2,5% de febrero) y los bienes industriales no energéticos (0,5%, en comparación con el 0,7% de febrero).

Se prepara una subida de los tipos de interés

Ante esta espiral de inflación, los gobernadores de los bancos centrales de los 27, así como sus homólogos en el Reino Unido, Noruega o los Estados Unidos, contemplan una subida de los tipos de interés que reduzca el crédito y, por ende, el consumo. Algunos expertos han alertado que la solución planteada no ayudará a reducir la inflación. El choque que está causando el aumento generalizado de precios que ya se ha notado en Cataluña en marzo no es de demanda, sino de oferta. Es decir, no hay demasiado dinero circulando para comprar carburantes, el principal actor del estallido del IPC; sino una gran tensión en el precio de origen del producto por la incertidumbre global que está causando el conflicto en el Oriente Medio. Por tanto, forzar a la ciudadanía a comprar menos no serviría para reducir el IPC.