El mes, ya largo, de guerra en Irán ha dejado una herida profunda en la cotización de las grandes tecnológicas. Desde hace años las Set Magnífiques -los grandes valores tech del planeta: Apple, Alphabet, Microsoft, Tesla, NVidia, Meta y Amazon– y todo su entorno orbitan estrictamente alrededor de la inteligencia artificial, y movilizan todos sus recursos para acelerar su implantación. La sacudida estratégica que ha supuesto el estancamiento del conflicto en Oriente Medio ha puesto en duda parte del capital que debería dedicarse para continuar el ritmo de inversión «ingente» que ha fundamentado estas empresas en los últimos años, según explica el director general de GVC Gaesco, Jaume Puig, en conversación con Món Economia. Desde finales de febrero, todas las cotizaciones asociadas a la IA han recibido un correctivo severo: la que menos, Apple, ha perdido un 4,5% de su valor en 30 días. La que más, Meta -matriz de Facebook-, ha dejado un 12%. Este martes, sin embargo, Nvidia ha vuelto a activar la rueda del capital, con un movimiento de 2.000 millones de dólares a favor de Marvell Technologies, una firma californiana del mundo de los semiconductores. En paralelo, la francesa Mistral, uno de los pilares europeos en el sector de los modelos de lenguaje masivos y los agentes automatizados, ha levantado una ronda por valor de 860 millones de dólares. Con la cartera abierta, las acciones del sector han respirado, y han roto la mala racha con subidas de entre uno y cuatro puntos respecto al cierre del lunes. Aún así, las fuentes del mercado consultadas no aceptan una recuperación inmediata como la que sugieren los movimientos del Nasdaq. «Hay riesgos de burbuja, especialmente en los ‘data centers’. Y este riesgo no lo queremos correr«, explica Puig.

Diversas gestoras catalanas de inversiones hace tiempo que advierten, en línea con el análisis del director general de GVC Gaesco, que el 2026 no es el año para meter el dinero en tecnología. Kai Torrella, CEO de la boutique inversora Gesinter, se une al diagnóstico. «Ha habido grandes bajadas, el inicio del año ha sido duro», indica. Los analistas consultados ven la fuente de los males en la misma palanca que ha convertido estas empresas en gigantes bursátiles en los últimos años: la inversión, especialmente en nueva capacidad de computación. «Meta dijo que invertiría 135.000 millones de dólares en 2026. Es una barbaridad, es equivalente a un Inditex entero», exclama Torrella. Si se abre la mirada a todo el ciclo, ya desde antes de la pandemia, las cantidades son aún más extraterrestres: de acuerdo con el análisis de GVC Gaesco, la matriz de Facebook ha comprometido más de 680.000 millones de dólares en nueva inversión entre 2019 y 2029. Amazon ha superado el billón de dólares, mientras que Alphabet, propietaria de Google, roza los 800.000 millones. En una década, de media, las Set Magnífiques han multiplicado por 7 sus gastos de capital para mantener el ritmo de la expansión de la IA.

Mantener la inversión, si se observa la tendencia de los últimos años, debería ser una buena noticia. Ha sido el capex el elemento que ha inflado las cotizaciones de estas empresas hasta escalas inauditas. Sin ir más lejos, el valor bursátil de Nvidia multiplica por 42 su negocio, cuando el PER medio del sector, en su punto álgido, fue de 32 veces ingresos netos; mientras que se situaba en 21x a principios de la década. «Son unas ratios monstruosas», alerta Puig. Ahora bien, en palabras de Torrella, la estrategia de las compañías tecnológicas no ha encajado bien en sus bolsillos. «Los directores financieros de estas multinacionales ya comienzan a avisar a sus consejeros delegados de que el ritmo es insostenible», asegura.

El fundador de Nvidia, Jensen Huang, en una conferencia este 2025 / EuropaPress

En la misma línea se expresa el experto de la firma de análisis financiero XTB, Javier Cabrera, que ve un desequilibrio claro entre el negocio de las tecnológicas y sus gastos de capital. «Las rentabilidades deberían ser imposiblemente altas para compensar el crecimiento multimillonario cada año. Cada vez hay más dudas», analiza. De hecho, ha habido empresas -auténticos gigantes tecnológicos- que han vaciado la caja para movilizar capital en la euforia de la IA y los centros de datos. Es el caso de Alphabet, que a pesar de haber ganado más de 132.000 millones de dólares en 2025, tuvo que emitir el pasado febrero un bono a 100 años para ampliar en 32.000 millones de dólares su capacidad inversora. Y hay poco margen para abandonar este camino, incluso si no es rentable: «es como mover un transatlántico. Estos gastos ya están pactados, es muy difícil detenerlos», observa Puig. Dar un paso atrás, de hecho, podría ser una condena a ojos del mercado, según Cabrera; ya que los inversores podrían entrar en pánico y provocar una movilización masiva de activos. «Un recorte del capex comprometido sería interpretado como una muy mala señal, especialmente para los hyperscalers«, sentencia el economista.

Crisis «inmobiliaria»

Las voces del mercado consultadas, cabe decir, enmiendan el discurso público sobre los excesos de la IA. Puig es claro: «la capacidad de la IA como tecnología está fuera de toda cuestión». Es decir, las dudas sobre la capacidad de las big tech de mantener su frenesí inversor no hablan mal del potencial de la tecnología, sino de su implementación en el mercado. Aún más: del ritmo de la implementación en el mercado, a ojos del director general de GVC Gaesco. «Es como internet, o como los trenes: hay una discordancia temporal entre el momento en que se termina de construir la infraestructura y el momento en que llega la demanda», explica el analista. La movilización inaudita de capital ha ido, mayoritariamente, a construir centros de datos, el fundamento material de los procesos de la IA. Según Puig, amortizar este tipo de espacios es todo un reto. «Si no tienes una ocupación del 50% de los ordenadores, no haces dinero», espeta. Y esta ocupación, a ojos del mercado, no está llegando al ritmo que debería.

Como en otros casos de tecnologías con potencial revolucionario, la adopción llegará mucho más tarde que las inversiones. Esto genera un agujero en la caja de las empresas que, hasta ahora, han logrado tapar con beneficios astronómicos; si bien el endeudamiento de Alphabet revela que la fuente podría estar agotándose. «Muchas empresas de internet entre las que hicieron los primeros gastos se acabaron arruinando», recuerda Puig. Y esto podría repetirse en el caso de la IA, si bien con una serie de factores que hacen el momento mucho más peligroso. Según los expertos consultados, el ritmo y los montos de capital movilizados son mucho más altos que en otras burbujas tecnológicas. Y, además, el avance tecnológico acelera a tal velocidad que muchas de las tecnologías de computación actuales estarán obsoletas en cuestión de media década, si no antes. Y, con el ritmo de negocio actual, cada pieza tarda en amortizarse unos siete años, dos más de los que puede durar sin perder competitividad.

Un centro de datos en Alemania / EP

Un agujero en forma de chip

A este mosaico se añade un tercer factor: las cantidades de recursos necesarios son tan elevadas que muchas empresas están virando toda su actividad hacia la IA. «Lo apuestan todo a una sola carta, y el desfase temporal genera riesgos muy graves», indica Puig. El caso más paradigmático, ahora de plena actualidad, es el de la fabricante de unidades de memoria Micron, una marca histórica de los discos duros, sólidos y RAMs para ordenadores profesionales y de consumo. Micron formaba parte de un compromiso de inversión por parte de Open AI, los creadores de ChatGPT, de 1,4 billones de dólares para instalar sus productos en centros de datos.

La firma de Sam Altman, sin embargo, ha terminado retirando esos compromisos, y finalmente ha optado por alquilar nueva capacidad de computación a Amazon y otros grandes proveedores de servicio. La empresa de semiconductores, con sede en Boise, ha perdido cerca de un 10% de su valor en solo 48 horas; y ha dejado más de un 20% desde el inicio del conflicto en Irán. Este monocultivo puede herir también a otras empresas de la industria: NVidia, sin ir más lejos, se ha arrinconado a sí misma en la fabricación para IA, que ya supera el 90% de toda su producción de memorias gráficas. «Si eres NVidia, mientras todos están construyendo data centers, obviamente tienes las ventas aseguradas. Pero, cuando esto pare, el mercado te abandona de un día para otro», alerta Puig. Cabrera coincide, si bien reconoce que no había una salida fácil para el gigante que dirige Jensen Huang: «si no hubiera hecho esta apuesta, el mercado lo habría castigado. Está en una posición incómoda».

Ganadores fuera de la tecnología

La tendencia no sugiere, por tanto, que las grandes tecnológicas tengan la capacidad de hacer recortes en capex en los próximos años, si bien los analistas lo recomendarían. Torrella, de hecho, defiende que «si alguna empresa anunciara que enfría las expectativas de capex, sería premiada por los inversores». Cabrera, por su parte, no otorga al mercado de renta variable la capacidad de proyectar más allá de los rendimientos inmediatos. «En el corto plazo, en general, veremos cómo continúan las inversiones a costa de un deterioro de la caja de las empresas», recela. La situación a largo plazo no es necesariamente mejor; o no, al menos, para las tecnológicas. Según Puig, los grandes ganadores de esta carrera no serán las corporaciones que implementen la tecnología, sino los clientes empresariales que puedan adoptarla. Las acciones que más se elevarán una vez la IA esté tan extendida como se prevé serán «sectores industriales, que se pueden beneficiar». Fábricas y servicios serán más productivos y competitivos, y serán los que recojan lo que las big tech han sembrado a costa de billones de dólares en gastos sin freno.