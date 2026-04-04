Un tercio de los empleos actuales están expuestos a la IA

El consenso de empresarios, instituciones económicas y representantes del mundo laboral es más que claro: la inteligencia artificial, a diferencia de otras tecnologías que han emergido y desaparecido recientemente, tendrá efectos estructurales sobre la economía global. A pesar de la volatilidad que está imprimiendo en la bolsa, los inversores apuestan por una expansión técnica a una escala similar a la de internet a principios de los 2000. «El alcance tecnológico de la IA está fuera de toda duda», sentenciaba el director general de GVC Gaesco, Jaume Puig, en una reciente conversación con Món Economia. La reformulación de la actividad económica, según acuerdan los expertos, será de raíz; una capacidad susceptible de generar enormes beneficios, pero que también implica grandes riesgos. El más grande, la pérdida de empleos, especialmente aquellos que podrían convertirse en redundantes con las capacidades de la IA. Según un reciente informe elaborado por el Banco Mundial y la Organización Mundial del Trabajo, la proporción de trabajadores potencialmente afectados por la llegada de las tecnologías automatizadas es incluso más alta de lo que se consideraba hasta ahora: en los países de alta capacidad económica -entre los cuales se cuenta Cataluña, de acuerdo con los cálculos de ambas instituciones- la exposición a la IA generativa es de un 32% de toda la fuerza laboral.

El estudio, bajo el título Disrupción sin dividendos? Cómo la división digital desgaja el impacto global de la IA, analiza la capacidad de cambiar la economía de los modelos de lenguaje masivos y otras herramientas basadas en la generativa en países con diversas características. Los expertos encargados de elaborar el análisis señalan, de hecho, que la cantidad de empleos afectados por la IA en los países ricos más que duplica la de los estados en vías de desarrollo. En concreto, en el segundo tercio de la división económica global -como los BRICS, con la excepción de China, que no está incluida en el paper porque el gobierno de Pekín no facilita microdatos de uso de la inteligencia artificial- solo el 15% de los empleados podrían estar afectados por la IA. Cabe decir que esta proporción no incluye solo los trabajos que podrían ser destruidos por una alternativa automatizada: el Banco Mundial y la OIT también apuntan a aquellas tareas que podrían ser «mejoradas u optimizadas» por un buen uso de la tecnología.

Es en esta diferenciación donde los países en vías de desarrollo, incluso los que contabilizan una mejor penetración de las tecnologías digitales, salen ganando. De acuerdo con el estudio, alrededor de un 17% del total de la estructura laboral podría beneficiarse de la aplicación de compañeros y agentes de IA, modelos de lenguaje y otras herramientas innovadoras. El 8%, sin embargo, está expuesto hasta el nivel de la sustitución. De acuerdo con los autores, la primera cifra -la de tareas mejorables por la inteligencia artificial- «se mantiene estable» a través de las fronteras económicas entre países. Es el segundo el que oscila: el estudio confirma que países como Cataluña o sus vecinos europeos sufren más peligro de destrucción de empleo por redundancias con la IA que las potencias asiáticas o latinoamericanas, más atrasadas en cuanto a su desarrollo económico. «Si la estructura ocupacional es la variante observada, las ganancias potenciales de productividad están más distribuidas entre países que los riesgos de la automatización, que permanecen más concentrados en los estados ricos», argumentan. Es decir, los países en vías de desarrollo «están mejor posicionados para beneficiarse de la adopción de las tecnologías» que las economías líderes del planeta.

Inteligencia Artificial / Europa Press

Las tareas más expuestas

Según el estudio detallado de los expertos del Banco Mundial y la OIT, la división entre ocupaciones expuestas y no expuestas a la IA está clara: las tareas más digitalizadas son mucho más susceptibles de ser sustituidas por una aplicación de IA generativa. Los trabajadores manuales, evidentemente, no tienen ningún tipo de riesgo: las ocupaciones elementales, los operadores de fábricas y manufacturas, los trabajadores de atención presencial al cliente o la agricultura, por ejemplo, constan entre los que no tienen nada que temer por parte de la IA. De hecho, de acuerdo con la investigación publicada, los operarios fabriles o los de la construcción pueden ver mejoradas sus rutinas, gracias a las mejoras en productividad y eficiencia a escala organizativa que ofrece la inteligencia artificial. La frontera la marcan los oficinistas: más del 80% de las tareas corporativas mecánicas pueden ser reemplazadas por un agente de IA, mientras que menos de un 10% pueden ser mejoradas por estas herramientas.

A medida que aumenta la especialización, el riesgo es más bajo: entre las ocupaciones profesionales -abogados, periodistas y similares- uno de cada cinco trabajadores, los que llevan a cabo las tareas más mecánicas, pueden ser sustituidos. A cambio, también constan entre los que menos se podrán beneficiar, ya que los empleados que sobrevivan lo harán, en buena medida, gracias a contactos, relaciones interpersonales y competencias poco relacionadas con los procesos computacionales. Los grandes ganadores, finalmente, serán los ejecutivos: los autores del informe consideran que estos perfiles podrán ganar ampliamente con la IA -un 40%, aproximadamente, vivirá mejor en la oficina-.

En todo caso, los autores sujetan los beneficios de la inteligencia artificial a dos variables, independientes del desarrollo técnico: una inversión «quirúrgica» en formación y capacitación de los profesionales; y el despliegue de nuevas «políticas de regulación del mercado laboral» que tengan en cuenta la nueva realidad tecnológica. El objetivo de las organizaciones es igualar a los usuarios de las herramientas automatizadas, tanto por arriba como por abajo: reducir los efectos perniciosos entre los trabajadores más vulnerables y optimizar sus beneficios donde sean aplicables. Este «escenario optimista» tiene un reverso oscuro: si no se aplican las normas y se dedican los recursos necesarios «las ganancias en productividad se concentrarán donde los cuellos de botella digitales ya son pequeños, mientras que los riesgos de desplazamiento llegarán más rápidamente a los trabajadores en entornos más pobres». La IA, por lo tanto, debe ser controlada de cerca para desplegar todo su potencial.