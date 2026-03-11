El brote de peste porcina se expande y ya ha llegado a Barcelona. El consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciado un nuevo positivo de peste porcina africana y ha obligado a la administración catalana a cerrar permanentemente el acceso al parque natural de Collserola permanentemente y no solo por las noches, como estaba establecido hasta ahora. Desde la Generalitat destacan que los expertos de la consejería están trabajando sobre el terreno como desde el inicio del brote y que lo hacen de forma global en todo el parque.

En declaraciones hechas en el Parlamento y recogidas por la ACN Ordeig ha señalado que este jueves el Gobierno cerrará todos los accesos a Collserola, pero ha hecho un llamado a la «calma» a la ciudadanía de los barrios de montaña y de los trabajadores que deben acceder al parque natural, ya que ha asegurado que tanto vecinos como trabajadores podrán desplazarse sin problemas. La expansión de la peste porcina africana ha obligado a poner 18 municipios dentro de la zona de alto riesgo después de haber encontrado jabalíes infectados en estos municipios. Ordeig, sin embargo, destaca que era «esperable» que la zona de Barcelona junto a Collserola pudiera sufrir los efectos de la peste porcina y se tuviera que clausurar por completo.

Actualmente los municipios que se encuentran bajo la amenaza de la peste porcina africana, totalmente o parcialmente dentro de la zona de alto riesgo, son Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Molins de Rei, el Papiol, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues y Barcelona.

Contención contra la peste

Ordeig ha señalado que la detección de este nuevo caso no implica ningún cambio organizativo en el dispositivo de contención, ya que la decisión de cerrar el parque responde a criterios técnicos y a la estrategia de tratar Collserola como “un bloque”. De hecho, ha destacado que era previsible que se tuviera que cerrar Collserola y destaca que era “imposible blindar” toda la zona forestal.