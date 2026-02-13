El Gobierno ha detectado 13 nuevos casos de peste porcina africana (PPA) en Cataluña, una detección que enciende todas las alarmas, ya que dos de las detecciones se han hecho en una urbanización de Molins de Rei, en el Baix Llobregat, fuera del radio inicial y la zona de alto riesgo -el radio de 6 km alrededor del punto donde se encontró el primer caso positivo de PPA-. La detección de estos dos animales infectados hace que las poblaciones de Molins de Rei y el Papiol se incorporen a la zona de Alto Riesgo y se restrinja el acceso al medio natural de estas poblaciones a partir de este viernes.

En una atención a los medios realizada desde Lleida y recogida por la ACN, el consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, ha asegurado que la detección de estos nuevos positivos de momento no afecta al sector productivo, ya que no hay «ninguna granja afectada» en los nuevos radios. Ordeig ha añadido que desde la Generalitat reforzarán el dispositivo de contención de la peste porcina con la instalación de nuevos cercados en las carreteras N-2 y B-23 y se mantendrán las batidas en la zona de bajo riesgo.

Los nuevos positivos llegan después de que esta misma semana el informe elaborado por el gobierno español sobre el estallido del brote de peste porcina eximiera a la IRTA de responsabilidad. Los resultados del informe certificaron que el brote de peste porcina en el parque de Collserola no se originó en el centro de investigación Irta-CReSA, una de las hipótesis que más protagonismo tomaron al inicio de la crisis porcina. En el documento, pues, se muestra que los resultados de las analíticas “no mostraron coincidencia genética” entre el aislado español y los virus usados en actividades experimentales en la IRTA.

La zona de alto riesgo, ampliada. ¿Qué implica esto?

En la próxima resolución del Departamento de Agricultura se incorporarán de forma oficial Molins de Rei y el Papiol a la zona de alto riesgo. Una decisión que desde el Gobierno aseguran que sigue «criterios estrictamente técnicos y bajo el principio de precaución». En los municipios dentro de la zona de alto riesgo se prohíbe el acceso al medio natural y se suspenden ‘sine die’ cualquier actividad de caza o trabajos forestales. Solo se producirán excepciones en aquellas actuaciones «relacionadas con el establecimiento y mantenimiento de las franjas de protección para la prevención de incendios».

Actualización de la zona de alto riesgo por la peste porcina africana (PPA) | Departamento de Agricultura

En los municipios dentro de la zona de alto riesgo está prohibido alimentar jabalíes o realizar cualquier tipo de actividad que pueda hacer que se acerquen o se dispersen los animales. Además, desde el Gobierno piden que no se manipulen ni retiren los elementos de contención y de control biológico que hay dentro de la zona infectada. El Departamento pide que si cualquier persona encuentra un jabalí muerto o moribundo llamen al teléfono de emergencias 112 o se avise al cuerpo de Agentes Rurales.