El departamento de Agricultura de la Generalitat ha anunciado 39 nuevos casos positivos de peste porcina africana. Cerca de tres meses después del inicio del brote en Collserola, el Gobierno ha identificado hasta 142 jabalíes enfermos, todos ellos dentro del perímetro de riesgo de seis kilómetros alrededor del primer animal detectado, en Collserola. Para controlar el brote, el ejecutivo reanudará las batidas de cazadores en un radio de entre 10 y 20 kilómetros desde el primer brote. Buscan, según Agricultura, «reducir la abundancia» de especímenes en la zona de peligro. Así, los cazadores se movilizarán en 54 áreas privadas y en las zonas controladas de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac, Montserrat y el Garraf.

Las nuevas batidas se activan de acuerdo con la modificación de las condiciones de gestión de la peste porcina, aprobada el pasado viernes. Con ellas, se busca reducir la población de jabalíes para evitar la transmisión de la infección y garantizar que no llegue ni a granjas cerradas ni a ningún entorno fuera del perímetro de seguridad. Todos los jabalíes abatidos deberán ser sometidos a análisis de sangre, con materiales provistos por Agricultura. También se ha anunciado que se aprobarán los protocolos de sospecha de PPA en caso de que se encuentren animales muertos durante la batida.

La consellera de Interior, Núria Parlon, frente a los nuevos vehículos de los Agentes Rurales / ACN

Equipamiento para los agentes rurales

El departamento también ha anunciado la entrega de nuevos equipamientos a los agentes rurales encargados de la vigilancia de la zona de riesgo. En concreto, se han presentado nuevos vehículos para el cuerpo, de los cuales se entregarán 245 unidades hasta el mes de mayo. Del total, 109 serán renovaciones de vehículos, mientras que los 136 adicionales serán de nueva adquisición. Además, el Centro de Comando Avanzado para la contención de la PPA mejorará la cobertura para los Agentes Rurales, con módulos prefabricados para que se defiendan de las condiciones meteorológicas extremas que se esperan para las próximas semanas.