El departament d’Agricultura de la Generalitat ha anunciat 39 nous casos positius de pesta porcina africana. Prop de tres mesos després de l’inici del brot a Collserola, el Govern ha identificat fins a 142 senglars malalts, tots ells dins el perímetre de risc de sis quilòmetres al voltant del primer animal detectat, a Collserola. Per controlar el brot, l’executiu reprendrà les batudes de caçadors en un radi d’entre 10 i 20 quilòmetres des del primer brot. Busquen, segons Agricultura, “reduir l’abundància” d’espècimens en la zona de perill. Així, els caçadors es mobilitzaran a 54 àrees privades i a les zones controlades de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac, Montserrat i el Garraf.
Les noves batudes s’activen d’acord amb la modificació de les condicions de gestió de la pesta porcina, aprovada el passat divendres. Amb elles, es busca retallar la població de senglars per evitar la transmissió de la infecció i garantir que no arriba ni a granges tancades ni a cap entorn fora del perímetre de seguretat. Tots els senglars abatuts hauran de ser sotmesos a anàlisis de sang, amb materials proveïts per Agricultura. També s’ha anunciat que s’aprovaran els protocols de sospita de PPA en cas que es trobin animals morts durant la batuda.
Equipament per als agents rurals
El departament també ha anunciat l’entrega de nous equipaments als agents rurals encarregats de la vigilància de la zona de risc. En concret, s’han presentat nous vehicles per al cos, dels quals s’entregaran 245 unitats fins al mes de maig. Del total, 109 seran renovacions de vehicles, mentre que els 136 addicionals seran de nova adquisició. A més, el Centre de Comandament Avançat per a la contenció de la PPA millorarà la cobertura per als Agents Rurals, amb mòduls prefabricats perquè es defensin de les condicions meteorològiques extremes que s’esperen per a les pròximes setmanes.