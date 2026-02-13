El Govern ha detectat 13 nous casos de pesta porcina africana (PPA) a Catalunya, una detecció que encén totes les alarmes, ja que dues de les deteccions s’han fet en una urbanització de Molins de Rei, al Baix Llobregat, fora del radi inicial i la zona d’alt risc -el radi de 6 km al voltant del punt on es va trobar el primer cas positiu de PPA-. La detecció d’aquests dos animals infectats fa que les poblacions de Molins de Rei i el Papiol s’incorporin a la zona d’Alt Risc i es restringeixi l’accés al medi natural d’aquestes poblacions a partir d’aquest divendres.
En una atenció als mitjans feta des de Lleida i recollida per l’ACN el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que la detecció d’aquests nous positius de moment no afecta el sector productiu, ja que no hi ha “cap granja afectada” en els nous radis. Ordeig ha afegit que des de la Generalitat reforçaran el dispositiu de contenció de la pesta porcina amb la instal·lació de nous tancats a les carreteres N-2 i B-23 i es mantindran les batudes a la zona de baix risc.
Els nous positius arriben després que aquesta mateixa setmana l’informe elaborat pel govern espanyol sobre l’esclat del brot de pesta porcina fes esvair les culpes sobre l’IRTA. Els resultats de l’informe van certificar que el brot de pesta porcina al parc de Collserola no es va originar al centre de recerca Irta-CReSA, una de les hipòtesis que més protagonisme van agafar a l’inici de la crisi porcina. En el document, doncs, es mostra que els resultats de les analítiques “no van mostrar coincidència genètica” entre l’aïllat espanyol i els virus usats en activitats experimentals a l’IRTA.
La zona d’alt risc, ampliada. Què implica això?
En la pròxima resolució del Departament d’Agricultura s’incorporaran de forma oficial Molins de Rei i el Papiol a la zona d’alt risc. Una decisió que des del Govern asseguren que segueix “criteris estrictament tècnics i sota el principi de precaució”. En els municipis dins de la zona d’alt risc es prohibeix l’accés al medi natural i se suspenen ‘sine die’ qualsevol activitat de caça o treballs forestals. Només es produiran excepcions en aquelles actuacions “relacionades amb l’establiment i manteniment de les franges de protecció per a la prevenció d’incendis”.
En els municipis dins la zona d’alt risc està prohibit alimentar senglars o realitzar cap mena d’activitat que pugui fer que s’acostin o es dispersin els animals. A més, des del Govern demanen que no es manipulin ni retirin els elements de contenció i de control biològic que hi ha dins la zona infectada. El Departament demana que si qualsevol persona troba un senglar mort o moribund truquin al telèfon d’emergències 112 o s’avisi al cos d’Agents Rurals.