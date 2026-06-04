La Generalitat confirma onze nous casos de pesta porcina a Collserola

Els casos de pesta porcina africana (PPA) continuen a l’alça. La Generalitat ha confirmat aquest dijous onze nous positius, tots dins la zona d’alt risc. Això implica que el total de positius des de l’inici del brot ascendeix fins als 336 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre s’han analitzat 6.396 senglars, dels quals 6.060 han estat negatius.
Segons el balanç setmanal fet públic aquest dijous pel Departament d’Agricultura, en els últims set dies s’han capturat 367 senglars dins la zona infectada (zona d’alt risc i zona de baix risc) i les captures en aquesta ja sumen un total de 6.526. Pel que fa al dispositiu que hi treballa des de fa mesos, en l’última setmana ha comptat amb 1.075 efectius. Així mateix, aquest cap de setmana s’han fet 3 batudes amb la participació de 38 caçadors i 48 gossos.
Els municipis afectats actualment
Cal recordar que l’expansió de la pesta porcina africana va obligar a mitjans del passat mes de març a posar 18 municipis dins de la zona d’alt risc després d’haver trobat senglars infectats en aquests municipis. Així ho va indicar el mateix conseller d’Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, que va apuntar que el tancament permanent dels accessos al parc natural de Collserola era una mesura “esperable” donada aquesta dinàmica de casos a l’alça. Actualment els municipis que es troben sota l’amenaça de la pesta porcina africana, totalment o parcialment dins la zona d’alt risc, són Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Molins de Rei, el Papiol, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues i Barcelona.