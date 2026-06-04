La Generalitat confirma once nuevos casos de peste porcina en Collserola

Los casos de peste porcina africana (PPA) continúan en aumento. La Generalitat ha confirmado este jueves once nuevos positivos, todos dentro de la zona de alto riesgo. Esto implica que el total de positivos desde el inicio del brote asciende a 336 jabalíes. Desde el primer caso detectado a finales de noviembre se han analizado 6.396 jabalíes, de los cuales 6.060 han sido negativos.

Según el balance semanal publicado este jueves por el Departamento de Agricultura, en los últimos siete días se han capturado 367 jabalíes dentro de la zona infectada (zona de alto riesgo y zona de bajo riesgo) y las capturas en esta ya suman un total de 6.526. En cuanto al dispositivo que trabaja desde hace meses, en la última semana ha contado con 1.075 efectivos. Asimismo, este fin de semana se han realizado 3 batidas con la participación de 38 cazadores y 48 perros.

Los municipios actualmente afectados

Es importante recordar que la expansión de la peste porcina africana obligó a mediados del pasado mes de marzo a incluir 18 municipios dentro de la zona de alto riesgo tras haber encontrado jabalíes infectados en estos municipios. Así lo indicó el mismo consejero de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, quien apuntó que el cierre permanente de los accesos al parque natural de Collserola era una medida “esperable” dada esta dinámica de casos en aumento. Actualmente los municipios que se encuentran bajo la amenaza de la peste porcina africana, total o parcialmente dentro de la zona de alto riesgo, son Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Molins de Rei, el Papiol, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues y Barcelona.