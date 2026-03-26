El Gobierno detecta seis nuevos casos de peste porcina en la zona de alto riesgo

El brote de peste porcina continúa sumando nuevos casos en Cataluña. El Departamento de Agricultura ha notificado este jueves 26 de marzo que se han detectado seis nuevos positivos de peste porcina africana (PPA) dentro de la zona de alto riesgo. La detección de estos nuevos casos se ha producido durante la última semana y, con estos nuevos casos, el total de casos detectados por la administración catalana ha aumentado hasta 238.

En una atención a los medios, recogida por la ACN, hecha en Tàrrega, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ha aprovechado para actualizar la cifra de capturas semanales de jabalíes dentro del radio de 20 kilómetros de la zona de alto riesgo. En total, solo en la última semana se han capturado 397 jabalíes y desde el inicio de las batidas para controlar el brote de peste porcina se han capturado dentro de la zona de alto riesgo hasta 2.762 ejemplares.

Ordeig ha añadido que el operativo de la Generalitat para contener el brote de peste porcina aún cuenta con un total de 800 efectivos sobre el terreno y desde la administración catalana se está investigando algunos casos de manipulación de pasos de fauna y material que utilizan los profesionales, unos hechos que el titular de Agricultura ha alertado que se trata de prácticas delictivas.

El brote de peste porcina se ha extendido hasta Barcelona

El pasado 11 de marzo el Gobierno anunció un nuevo caso de peste porcina en Collserola, motivo por el cual la administración catalana tomó la decisión de cerrar los accesos al parque natural de Collserola de forma permanente. La llegada de la peste porcina a Barcelona obligó al ejecutivo catalán a restringir el acceso de los ciudadanos a Collserola también por la mañana y no solo durante las noches como estaba establecido hasta entonces.

Una patrulla de los Mossos vigila uno de los puntos de acceso de la zona de exclusión de la peste porcina en la rodalia de Terrassa / ACN

Ordeig pidió “calma” a la ciudadanía de los barrios de montaña y a los trabajadores que deben acceder al parque natural y aseguró que era «esperable» que la zona de Barcelona más cercana a Collserola pudiera sufrir los efectos de la peste porcina. Actualmente, los municipios que se encuentran total o parcialmente dentro de la zona de alto riesgo, son Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Molins de Rei, el Papiol, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues y Barcelona.