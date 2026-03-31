El sector porcino reclama aumentar el ritmo de capturas y sacrificio de jabalíes para contener el brote de peste porcina africana (PPA). Según las industrias, las más afectadas por la crisis causada por la PPA, se deberían capturar 1.000 en la zona más cercana al radio y 300 en los alrededores.

Cuatro meses después de la aparición del primer caso, varias organizaciones agrarias han trasladado al Gobierno sus propuestas y preguntas y este martes por la tarde se reunirán con el departamento de Agricultura. En el documento, que firman conjuntamente Unió de Pagesos o la Federación de Cooperativas Agrarias (FCAC), entre otros, piden una «jerarquía definida en la gestión del jabalí» y definir «con concreción» la colaboración con cazadores, ADF y otros agentes territoriales.

Más de 160 jabalíes han dado positivos

Desde que se detectó el primer caso de peste porcina, el 28 de noviembre, ya son 95 los municipios con restricciones -de los cuales 14 se consideran de alto riesgo-, incluido el parque de Collserola que afecta a Barcelona. Se han confirmado más de 160 positivos en jabalíes.

Un porc senglar / ACN

Precisamente, este martes el Gobierno de Salvador Illa ha aprobado en el Consell Executiu la compra de nuevos equipos de desinfección y drones de última generación para la lucha contra la peste porcina africana en el ámbito de Collserola. Concretamente, el ejecutivo socialista ha autorizado la compra de tres equipos portátiles de desinfección para vehículos pickup y dos equipos remolcables. Este material permitirá desplegar puntos de desinfección móviles de alta capacidad en zonas de difícil acceso y garantizar la bioseguridad de los operativos.

Els caçadors mostren un exemplar de porc senglar que han abatut / ACN

Compra de drones para incrementar la vigilancia

Paralelamente, los Agentes Rurales reforzarán su capacidad de vigilancia con la incorporación de dos drones de última generación para la Unidad de Sistemas Aéreos no Tripulados. Estos equipos permiten mejorar la detección de fauna, la búsqueda de cadáveres y el seguimiento de posibles focos en zonas abiertas o de difícil acceso, y complementan la vigilancia terrestre y las unidades caninas.

El coste total de las actuaciones aprobadas es de 64.003,18 euros (IVA incluido), de los cuales 45.975,64 euros corresponden a los equipos de desinfección y 18.027,54 euros a los drones y material asociado.