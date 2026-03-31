El sector porcí reclama incrementar el ritme de captures i sacrifici de senglars per contenir el brot de pesta porcina africana (PPA). A parer de les indústries, el més afectat per la crisi causada per la PPA, se n’haurien de capturar 1.000 a la zona més pròxima al radi i 300 als voltants.
Quatre mesos després de l’aparició del primer cas, diverses organitzacions agràries han traslladat al Govern les seves propostes i preguntes i aquest dimarts a la tarda es reuniran amb el departament d’Agricultura. En el document, que signen conjuntament Unió de Pagesos o la Federació de Cooperatives Agràries (FCAC), entre altres, demanen una “jerarquia definida en la gestió del senglar” i definir “amb concreció” la col·laboració amb caçadors, ADF i altres agents territorials.
Més de 160 senglars han donat positius
D’ençà que es va detectar el primer cas de pesta porcina, el 28 de de novembre, ja són 95 els municipis amb restriccions -de les quals 14 es consideren d’alt risc-, inclòs el parc de Collserola que afecta a Barcelona. S’han confirmat més de 160 positius en senglars.
Precisament, aquest dimarts el Govern de Salvador Illa ha aprovat en el Consell Exectiu la compra de nous equips de desinfecció i drons d’última generació per a la lluita contra la pesta porcina africana en l’àmbit de Collserola. Concretament, l’executiu socialista ha autoritzat la compra de tres equips portàtils de desinfecció per a vehicles pickup i dos equips remolcables. Aquest material permetrà desplegar punts de desinfecció mòbils d’alta capacitat en zones de difícil accés i garantir la bioseguretat dels operatius.
Compra de drons per incrementar la vigilància
Paral·lelament, els Agents Rurals reforçaran la seva capacitat de vigilància amb la incorporació de dos drons d’última generació per a la Unitat de Sistemes Aeris no Tripulats. Aquests equips permeten millorar la detecció de fauna, la recerca de cadàvers i el seguiment de possibles focus en zones obertes o de difícil accés, i complementen la vigilància terrestre i les unitats canines.
El cost total de les actuacions aprovades és de 64.003,18 euros (IVA inclòs), dels quals 45.975,64 euros corresponen als equips de desinfecció i 18.027,54 euros als drons i material associat.