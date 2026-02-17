La plataforma xinesa Shein està immersa en una investigació oberta per la Comissió Europea (CE) per la venda de productes il·legals a la Unió Europea. Un d’aquests productes, i el que més polseguera ha aixecat, són les nines sexuals amb aspecte de nens petites. Brussel·les va detectar el seu comerç el passat mes de novembre i assenyala que les pràctiques de la plataforma xinesa podrien suposar una violació de la Llei de Serveis Digitals de la UE, una violació de la llei que podria desembocar en sancions cap a Shein per valor del 6% de la facturació anual del grup.
Des de la CE assenyalen que també s’examinarà els riscos que suposa el disseny addictiu del portal i la transparència dels sistemes de recomanació que ofereix la plataforma. Segons assenyala la CE i ha recollit l’ACN, Shein, ofereix “punts o recompenses” als clients de la plataforma, el que segons Brussel·les pot suposar “riscos” i fomentar la participació dels usuaris. La CE, a més, recorda que les empreses han de revelar els paràmetres que utilitzen en els sistemes de recomanació de productes.
Europa segueix amb la lupa sobre Shein
Europa segueix investigant Shein sobre els potencials incompliments de Shein en el tracte amb els seus usuaris. De fet, l’executiu europeu té dubtes sobre el comportament de l’empresa xinesa envers els usuaris i posa en dubte que Shein estigui proporcionant als membres de la plataforma “almenys una opció fàcilment accessible que no es basi en l’elaboració de perfils”. La vicepresidenta executiva de la Comissió per a la Sobirania Digital, la finlandesa Henna Virkkunen, alerta que vendre productes il·legals és una pràctica prohibida a Europa “sigui en una estanteria o en un portal en línia”.