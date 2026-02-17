La plataforma china Shein está inmersa en una investigación abierta por la Comisión Europea (CE) por la venta de productos ilegales en la Unión Europea. Uno de estos productos, y el que más revuelo ha causado, son las muñecas sexuales con apariencia de niñas pequeñas. Bruselas detectó su comercio el pasado mes de noviembre y señala que las prácticas de la plataforma china podrían suponer una violación de la Ley de Servicios Digitales de la UE, una violación de la ley que podría desembocar en sanciones hacia Shein por valor del 6% de la facturación anual del grupo.

Desde la CE señalan que también se examinarán los riesgos que supone el diseño adictivo del portal y la transparencia de los sistemas de recomendación que ofrece la plataforma. Según señala la CE y ha recogido la ACN, Shein ofrece «puntos o recompensas» a los clientes de la plataforma, lo que según Bruselas puede suponer «riesgos» y fomentar la participación de los usuarios. La CE, además, recuerda que las empresas deben revelar los parámetros que utilizan en los sistemas de recomendación de productos.

Imagen de archivo del edificio Berlaymont de la Comisión Europea en Bruselas | Europa investiga la plataforma china Shein / Comisión Europea

Europa sigue con la lupa sobre Shein

Europa sigue investigando a Shein sobre los potenciales incumplimientos de Shein en el trato con sus usuarios. De hecho, el ejecutivo europeo tiene dudas sobre el comportamiento de la empresa china hacia los usuarios y pone en duda que Shein esté proporcionando a los miembros de la plataforma «al menos una opción fácilmente accesible que no se base en la elaboración de perfiles». La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión para la Soberanía Digital, la finlandesa Henna Virkkunen, alerta que vender productos ilegales es una práctica prohibida en Europa «sea en una estantería o en un portal en línea».