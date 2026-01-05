Els principals sindicats reclamen assolir el “repte” de la “plena ocupació” de cara l’any vinent tot i les millores en les últimes xifres de l’atur, amb el millor registre d’un mes de desembre des de 2007. Malgrat les millores, els dos sindicats majoritaris, CCOO i UGT, alerten dels “elevats riscos de cronificació” de l’atur per a una “part important” de persones i han reclamat “aprofundir” en els programes d’ocupació específics per a aquests col·lectius. Totes dues organitzacions sindicals fan referència al nou Pacte Nacional per a la Indústria com a “via per a millorar” el teixit productiu, ja que es tracta d’un sector caracteritzat per una ocupació de “major qualitat”. Tot i les dades, la Unió General de Treballadors creu que l’any s’ha tancat amb la “mateixa precarietat de sempre” i amb una “elevada volatilitat” en la contractació.
Segons les dades publicades aquest dilluns per l’Institut Nacional d’Estadística, el Principat tanca el 2025 amb 323.236 persones demandants d’ocupació, unes 12.000 menys que a final del curs passat. Això suposa una caiguda de l’atur pròxima al 3,6% en 12 mesos. La xifra es manté en el rang positiu malgrat el lleuger augment registrat aquest mes de desembre, que finalitza amb 1.860 aturats més que al novembre, un 0,59% més. Així, el país confirma el seu millor final d’exercici laboral en 22 anys, amb el nombre de persones sense feina més baix en un dotzè mes des del 2007.
La patronal també alerta
La patronal de petites i mitjanes empreses (PIMEC) també ha valorat aquest dilluns que el 2025 s’ha tancat amb un creixement moderat de l’ocupació, però ha advertit que l’atur no es redueix amb la “intensitat esperable” i que les empreses continuen tenint “dificultats” per cobrir vacants. Així ho ha dit el secretari general de la patronal, Josep Ginesta, en la roda de premsa posterior a la presentació de les dades de l’atur. Ginesta ha dit que aquesta situació confirma la “paradoxa” que existeix en el mercat laboral català i ha insistit en la necessitat d’impulsar reformes estructurals en matèria d’ocupació per acompanyar el creixement econòmic.