Catalunya arriba al final de curs amb un mercat laboral històricament actiu. Segons les dades publicades aquest dilluns per l’Institut Nacional d’Estadística, el Principat tanca el 2025 amb 323.236 persones demandants d’ocupació, unes 12.000 menys que a final del curs passat. Això suposa una caiguda de l’atur pròxima al 3,6% en 12 mesos. La xifra es manté en el rang positiu malgrat el lleuger augment registrat aquest mes de desembre, que finalitza amb 1.860 aturats més que al novembre, un 0,59% més. Així, el país confirma el seu millor final d’exercici laboral en 22 anys, amb el nombre de persones sense feina més baix en un dotzè mes des del 2007. La tendència també es detecta en le afiliacions a la Seguretat Social, que cauen lleugerament en els últims 30 dies del curs (-0,14%) però pugen substancialment en comparació amb el mateix moment de l’any previ (+2,21%).
