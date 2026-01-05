Catalunya llega al final de curso con un mercado laboral históricamente activo. Según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística, el Principado cierra el 2025 con 323,236 personas demandantes de empleo, unas 12,000 menos que al final del curso pasado. Esto supone una caída del paro cercana al 3.6% en 12 meses. La cifra se mantiene en el rango positivo a pesar del ligero aumento registrado este mes de diciembre, que finaliza con 1,860 parados más que en noviembre, un 0.59% más. Así, el país confirma su mejor final de ejercicio laboral en 22 años, con el número de personas sin empleo más bajo en un duodécimo mes desde 2007. La tendencia también se detecta en las afiliaciones a la Seguridad Social, que caen ligeramente en los últimos 30 días del curso (-0.14%) pero suben sustancialmente en comparación con el mismo momento del año previo (+2.21%).

Seguirá ampliación