El ministerio busca la paz con sindicatos y patronal y propone elevar el SMI en 37 euros

El ministerio de Trabajo propone elevar el salario mínimo interprofesional en 2026 en un 3,1%. Este aumento supondría mejorar el mínimo retributivo del Estado en unos 37 euros mensuales brutos en 14 pagas, hasta los 1.221 euros. De esta manera, fundamentándose en la comisión de expertos reunida por la titular del departamento, Yolanda Díaz, el gobierno español se sitúa en medio de las propuestas de la CEOE y los Sindicatos. La gran patronal española, cabe recordar, puso sobre la mesa una subida del 1,5% -una que, según su presidente, Antonio Garamendi, era «muy generosa»-; mientras que Comisiones Obreras y la UGT planteaban un aumento de un 4,7%. Finalmente, Díaz ha buscado mantener a las dos partes del diálogo social en la mesa para acordar el aumento de cara al curso entrante, que se aplicaría de forma retroactiva a todo el mes de enero cuando sea aprobado definitivamente.

Según el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, las negociaciones entre las partes han mantenido un tono cordial, más cercano que el que se ha detectado en los últimos cursos, cuando la CEOE se ha levantado de la mesa y ha forzado que la actualización salarial se apruebe sin la aportación de los empresarios. «El clima ha sido muy constructivo con todos los agentes», ha confirmado Pérez Rey, quien «confía» en que todas las organizaciones acepten la subida. Entre otras cuestiones, porque el gobierno español ha puesto sobre la mesa concesiones a los patrones, como flexibilizar las reglas de indexación del SMI en los contratos públicos.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una atención a los medios / ACN

Pases favorables entre los sindicatos

Las principales organizaciones sindicales españolas ya se han acercado a la propuesta del gobierno. El secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de Comisiones Obreras, Javier Pacheco, ha reconocido que la propuesta es «diferente» de la que habían pactado los suyos con la UGT, si bien apunta que hay «poca distancia» en los salarios medios netos entre las dos estimaciones. Para Pacheco, exsecretario general de Comisiones Obreras en Cataluña, los sindicatos no deben «torpedear posibles avances en las conversaciones», si bien «no renunciarán a aspectos que deben garantizar incrementos íntegros» para la retribución de los trabajadores. Por su parte, el vicesecretario general de la UGT, Fernando Luján, ha anunciado que aún no han tomado una decisión respecto de la propuesta, pero ha llamado a la «responsabilidad» de todos los actores para «trasladar un mensaje de tranquilidad». Para Luján, sindicatos y patronal deberían incluso «renunciar a planteamientos iniciales».