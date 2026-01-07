El sector petrolero desconfía del efecto Trump en Venezuela: «No será ninguna revolución»

«Venderemos el petróleo, pero el dinero lo controlaré yo, el presidente de los Estados Unidos. Y me aseguraré de que se mueva en beneficio de los ciudadanos venezolanos y americanos«. Si había dudas del objetivo de Donald Trump con la agresión ilegal sobre Venezuela que ha terminado con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, el mismo mandatario las ha borrado de un plumazo como suele hacer, con una publicación en su red social, Truth Social. Como han insistido los expertos consultados por El Món, el petróleo no es la única razón, pero sí está en el centro del relato que explica la invasión. En palabras del profesor de la Universidad Pompeu Fabra, Ángel Rodrigo, la clave del golpe en Caracas «no es tanto el petróleo en sí mismo como el mensaje de que puede hacer lo que quiera con él». Y no es poco: la República Bolivariana –aún bajo gobierno chavista, a pesar de los mejores esfuerzos por otorgar a Trump una pulsión «democratizadora«- cuenta con las reservas de crudo más amplias del planeta, con unos 330.000 barriles disponibles esperando en los yacimientos del país. Parte esencial de este mensaje ha sido un elogio implícito al sector petrolero estadounidense. Según ha difundido el mandatario, las Chevron o Exxon Mobil del país tienen la capacidad de insertar millones y millones de dólares en el sector petrolero venezolano, articulado en torno a la nacionalizada PDVSA. Las empresas internacionales, sin embargo, no parecen comprar este relato. «No será ninguna revolución en el mercado en los próximos meses», quita hierro Manuel Montero, director general del Grupo Moure.

Cabe recordar que, especialmente desde 2013 -con la llegada de Maduro al palacio de Miraflores, sucediendo a Hugo Chávez– las infraestructuras petroleras de PDVSA se han ido degradando, en un proceso de desinversiones y mala gestión que identifica al sector como origen de la caída productiva del país. A principios de la década pasada, Venezuela aportaba alrededor del 7% de la demanda global de crudo. 15 años después, las ventas se han reducido hasta quedar congeladas entre el 1 y el 2,9%. No es, por tanto, un actor relevante en el mercado petrolero internacional, al menos inmediatamente.

Lo constata también la reacción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que se reunió el domingo, ya con Venezuela bajo asedio y Maduro en prisión; y decidió mantener congelada la producción un trimestre más, hasta finales de marzo. El objetivo de Riad y Moscú, especialmente, es mantener estable el precio del crudo, que ya se ha desplomado en 2025; pero no ha conseguido estabilizarlo del todo. De hecho, desde el lunes los barriles Brent y West Texas van en caída libre, y ambos se encuentran ya por debajo de los 60 dólares. Según el presidente de Nieves Energia, Luis Nieves, la decisión de la OPEP se entiende porque «el mercado no está corto de oferta de manera estructural», y no necesita una inyección petrolera. Pero, y esto especialmente, porque a pesar de los aspavientos de Trump, «Venezuela no puede aportar un choque positivo inmediato de oferta, lo cual no hace evidente el argumento del aumento».

Imagen de una planta de extracción de petróleo en Estados Unidos / EP

Una inversión «sistémica»

Trump ya ha cifrado las expectativas en cuanto a la aportación petrolera de Venezuela al mercado norteamericano. Según el presidente norteamericano, PDVSA tendría almacenados entre 30 y 50 barriles «sancionados» que debería entregar a los EE.UU., y que «se venderán a precio de mercado» una vez estén bajo control norteamericano. Para medir lo que supone esto, en 2022, el primer año en que los EE.UU. fueron exportadores netos de petróleo este siglo debido a la guerra en Ucrania, vendieron al exterior cerca de 10 millones de barriles diarios. Es decir, Venezuela aportaría inmediatamente la capacidad exportadora norteamericana de la magnitud de cinco días en producción en máximos.

Para aprovechar los numerosos yacimientos venezolanos, según Nieves, las empresas implicadas deberían asumir «un paquete de inversiones y reformas de sistema», que irían mucho más allá del acceso y la gestión de los pozos. El empresario catalán estima que se necesitaría un primer paso de recuperación operacional, que duraría hasta dos años -mantenimiento, electricidad, sistemas industriales…-, y un segundo de mejora de la capacidad técnica de procesamiento y exportación, de entre uno y cinco años -nuevas refinerías, terminales y oleoductos-. Todo esto, además de la reforma de la administración, dados los diversos casos de corrupción que han publicado los medios internacionales vinculados con altos cargos de PDVSA, con hasta cuatro directores corporativos acusados en casos relacionados con el desvío de fondos. De esta manera, el conjunto de la operativa venezolana no estaría a pleno rendimiento hasta dentro de entre 7 y 10 años, contando los cambios de gobernanza. Las empresas petroleras, pues, no verían potenciales beneficios hasta 2033, en el mejor de los casos.

Esto, añade Montero, hace caducar los ciclos tecnológicos de la cadena de valor. «Hablamos de inversiones de niveles tecnológicos altísimos, que se amortizan a una velocidad tremenda, con vidas útiles muy cortas respecto a la cantidad de dinero dedicado», razona el directivo. Así, la rentabilidad de la apuesta corporativa por Venezuela está más que cuestionada. Esto, a pesar de que puede bloquear las inversiones, también puede ser un mensaje estabilizador a largo plazo, a ojos de Montero: las ingentes cantidades de gastos de capital dedicadas a la recuperación de las infraestructuras venezolanas pueden actuar como estabilizador de precio. Es decir, las empresas no querrán rebajar el precio del crudo que se venda, porque buscarán cubrir los gastos generados por la reforma. «Estamos hablando de mucho y mucho dinero para que esto funcione, es una inversión muy y muy elevada», apunta el experto; una inversión que puede poner un suelo a la posible bajada de precios que debería acompañar, en principio, la irrupción de un actor en el mercado internacional como la que imagina Trump para Venezuela.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro / EP

De la especulación a la gasolina

Lejos de los efectos materiales de la intervención, Nieves alerta que la sacudida inmediata será más financiera que comercial. «El efecto más probable es el de la prima de riesgo, con mucha volatilidad, más que un choque de oferta», argumenta el empresario catalán. La invasión puede infundir miedo en los inversores en materias primas, que pueden movilizarse y alterar el precio del petróleo a más largo plazo, afectando en última instancia al mercado minorista. Una salida de capitales como la que podría vislumbrarse, que enfriaría el interés por los futuros petroleros, podría ayudar al consumidor, que se encontraría a medio plazo con unos precios en monolito significativamente más bajos.

Además, añade Montero, Trump tiene a mano una palanca para amenazar a la OPEP, que busca precios petroleros razonablemente elevados: si consigue reactivar la producción petrolera venezolana, podría acelerar las ventas y generar una sobreoferta que limite aún más el costo del barril, contra los intereses de Rusia o Arabia Saudita. Históricamente, un petróleo barato es malo para los EE.UU., en tanto que sus técnicas de extracción -el fracking, principalmente- son mucho más caras que en el resto del mundo. Ahora bien, con la adquisición forzosa de los pozos venezolanos, las multinacionales estadounidenses «diversificarían su cartera», y podrían asumir las pérdidas generadas por el crudo barato y, a su vez, ganar cuota de mercado respecto a los competidores del Golfo.