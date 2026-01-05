Los principales sindicatos reclaman alcanzar el «reto» del «pleno empleo» para el próximo año a pesar de las mejoras en las últimas cifras del paro, con el mejor registro de un mes de diciembre desde 2007. A pesar de las mejoras, los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, alertan de los «elevados riesgos de cronificación» del paro para una «parte importante» de personas y han reclamado «profundizar» en los programas de empleo específicos para estos colectivos. Ambas organizaciones sindicales hacen referencia al nuevo Pacto Nacional para la Industria como «vía para mejorar» el tejido productivo, ya que se trata de un sector caracterizado por un empleo de «mayor calidad». A pesar de los datos, la Unión General de Trabajadores cree que el año se ha cerrado con la «misma precariedad de siempre» y con una «elevada volatilidad» en la contratación.

Según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística, el Principado cierra el 2025 con 323,236 personas demandantes de empleo, unas 12,000 menos que a finales del curso pasado. Esto supone una caída del paro cercana al 3.6% en 12 meses. La cifra se mantiene en el rango positivo a pesar del ligero aumento registrado este mes de diciembre, que finaliza con 1,860 parados más que en noviembre, un 0.59% más. Así, el país confirma su mejor final de ejercicio laboral en 22 años, con el número de personas sin trabajo más bajo en un duodécimo mes desde 2007.

Imagen de archivo de una oficina de Trabajo en Cataluña / ACN

La patronal también alerta

La patronal de pequeñas y medianas empresas (PIMEC) también ha valorado este lunes que el 2025 se ha cerrado con un crecimiento moderado del empleo, pero ha advertido que el paro no se reduce con la “intensidad esperada” y que las empresas continúan teniendo “dificultades” para cubrir vacantes. Así lo ha dicho el secretario general de la patronal, Josep Ginesta, en la rueda de prensa posterior a la presentación de los datos del paro. Ginesta ha dicho que esta situación confirma la “paradoja” que existe en el mercado laboral catalán y ha insistido en la necesidad de impulsar reformas estructurales en materia de empleo para acompañar el crecimiento económico.