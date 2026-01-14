Grifols lidera l’Ibex amb una pujada del 7% i posa en alerta els analistes

El comportament de Grifols deixa sense paraules molts analistes borsaris. Tret dels observadors més militants, com els de Bankinter, que mantenen la recomanació de desfer posicions en la catalana malgrat un potencial de creixement pròxim al 30%, els experts coincideixen que la companyia està infravalorada; i, tot i això, no sembla capaç de sortir del límit al voltant dels 11 euros a on s’ha mantingut les darreres jornades. Els anuncis favorables dels reguladors farmacèutics europeus i estatunidencs, com ara la llum verda nord-americana al tractament amb fibrinogen o el medicament per a intervencions quirúrgiques pediàtriques aprovat a Alemanya, no han aconseguit elevar el ritme de cotització de la companyia; com tampoc no ho ha fet el permís de Brussel·les a les operacions d’extracció i tractament de plasma a Egipte, mitjançant el projecte Grifols Egypt for Plasma Derivatives. El passat dilluns, de fet, uns rumors llunyans d’una possible OPA sobre la catalana van fer tremolar el mercat, i hi han provocat caigudes de més d’un 1% encadenades durant dues jornades consecutives. Aquest dimecres, però, la tendència s’ha trencat, i la multinacional d’hemoderivats s’ha disparat un 7% -amb molta diferència la millor marca de l’Ibex 35- sense aparents estímuls al respecte. “No news“, reconeix una font del mercat consultada, fet que ha disparat les especulacions al voltant de l’activitat extraordinària que ha concentrat la companyia en les últimes hores.
L’escalada de Grifols ja es podia preveure durant les primeres hores de la jornada. Ja a mig matí, poc menys de dues hores després de l’obertura del parquet madrileny, accelerava prop d’un 3,5%, amb un ritme de compres que l’agència nord-americana Bloomberg, superava en un 50% la mitjana de les operacions dels darrers 20 dies hàbils. És a dir, dimecres s’han comprat moltes més accions de la catalana que en qualsevol altre dia de l’últim mes. Com indica l’analista de mercats d’XTB Javier Cabrera, és difícil atribuir-hi una raó explícita, atès que durant el dia “no hi ha hagut notícies que hagin marcat ni el seu futur ni el de la competència”.
D’aquesta manera, els observadors hi busquen raons, amb diverses sortides possibles; des de les bones expectatives per als resultats anuals fins a una fallida de les apostes contra la catalana. Com explica Xavier Brun, head of equity a Trea Capital, la tendència ha estat alcista durant tota la jornada, si bé la pujada ha estat estable, pas a pas. El rendiment de la farmacèutica, sosté Brun, “és gairebé una línia recta”; un patró que sol estar relacionat amb “operacions grans que van comprant de mica en mica i a tancament fan un gran volum”. És a dir, sense encara informació detallada, el mercat assegura que el comportament una possible incursió d’un gran perfil institucional en el capital de Grifols. “Qui seria? Difícil saber-ho”, sostenen les mateixes veus.
Els curts i la manipulació
Cabrera, per altra banda, assegura que el moviment del dia es correspon també amb un possible tancament de posicions curtes, aquelles que guanyen si l’empresa cau en la borsa. Les posicions baixistes a Grifols, després d’haver marcat l’actualitat durant mesos arran de l’informe dels especuladors de Gotham City Research al gener del 2024, són escasses. Com a mínim, les que són prou rellevants per constar obligatòriament a la CNMV. El regulador borsari identifica només dues posicions: una del 0,82%, que ostenta Kintbury Capital, i una de Millenium International Management que frega el 0,6%. Totes dues es van obrir sobtadament a principis del mes de novembre, coincidint amb diverses jornades consecutives de tremolor borsari; i encara continuen allà, tal com consta en el registre de la Comissió. Val a dir que, segons recorden fonts del capital, hi ha països que no obliguen a comunicar com a tal les posicions curtes i, per tant, aquestes podrien ser més elevades. Amb tot, Cabrera reconeix que la retirada dels curts seria un escenari que encaixa amb els moviments del dia, si bé no hi ha confirmació encara al respecte. Consultada per aquest mitjà, l’Associació d’Accionistes Minoritaris de Grifols recorda que fa temps que reclama a la CNMV que investigui les intencions d’aquests vehicles de capital, atès que hi veuen una possible “manipulació de mercat” en el seu joc contra l’empresa. Segons sentencia el president de l’organització, Eduardo Breña, les bones notícies recents, des de les aprovacions reguladores fins a la millora del ràting del deute per S&P i FItch, “deixen sense fonament una operativa en curt”.
Les baixades de les darreres dues jornades també havien coincidit amb el rumor, poc estès, d’una possible nova Oferta Pública d’Adquisició (OPA) sobre la farmacèutica catalana, per uns 7.000 milions d’euros. Arribaria més d’un any després de la fallida de l’ofensiva del fons canadenc Brookfield, que, cal recordar, va oferir uns 6.500 milions, als volts dels 10,5 euros l’acció. Fonts tant del mercat com de l’accionariat consultades per aquest mitjà atorguen “credibilitat zero” a una compra d’aquestes característiques. De fet, des del capital de la companyia emmarquen aquesta remor de fons en la mateixa estratègia de “manipulació” que veuen en les posicions curtes; fins al punt que insten la CNMV a investigar també les baixades de cotització de l’inici de setmana, ja esborrades. També pesa sobre la farmacèutica, així com sobre les seves competidores CSL i Kedrion, una denúncia per discriminació racial per part de la nord-americana CP Plasma; una acusació que els accionistes desestimen.
Expectatives per a l’any complet
Breña, per altra banda, atribueix l’escalada d’aquest dimecres a les bones expectatives de part dels inversors envers els resultats de l’any complet, després d’encadenar tres trimestres d’increments interanuals del benefici significatius. En els primers nou mesos del 2025, la catalana va disparar els guanys un 245% respecte d’un 2024 crític, amb 304 milions de benefici. Pel que fa al flux de caixa, essencial per reduir el palanquejament i el deute net, van assolir uns 188 milions d’euros líquids, després del forat de 60 milions del mateix període del curs anteriors. Des d’XTB sostenen que “l’empresa continua pel bon camí”; i oportunitats com la millora de la gestió del circulant o la baixada del preu del plasma dibuixen un escenari optimista per al 2026. “Veiem un increment de l’interès per la companyia en un any que podria consolidar la transformació”, declaren. Els minoritaris, per la seva banda, insisteixen que l’acció està sobrevalorada, i que conserva un potencial “per sobre dels 20 euros”. “El mercat comença a percebre valor en Grifols. Ja vam dir que era qüestió de temps”, conclou Breña.