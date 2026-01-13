Els pagesos exigeixen al govern que “deixi de vendre fum” amb el tractat del Mercosur

La rúbrica del tractat de comerç de la Unió Europea amb el Mercosur ha suposat un veritable terrabastall per al sector de la pagesia catalana, un sector que ha afrontat uns mesos molt marcats per les diverses crisis que han sacsejat els diversos sectors del camp català com la Dermatosi Nodular i la Pesta Porcina africana.
Els pagesos han aconseguit forçar una nova reunió, per aquest dimecres 14 de gener a les 12 del migdia, amb la Generalitat i el Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, qui ha convocat els pagesos catalans a una Taula Agrària extraordinària amb un únic punt dins de l’ordre del dia com és les novetats del tractat amb el Mercosur. Una reunió que els pagesos entomen amb escepticisme i a la qual apel·len a la responsabilitat per ser-hi presents, però asseguren que “de novetat no n’hi ha cap” i insten al Govern a “deixar de vendre fum.
Una reunió després que els pagesos acordessin aixecar els talls a les carreteres
El passat dilluns els representants de la pagesia i el president de la Generalitat, Salvador Illa, es van reunir a Palau per enfrontar les afectacions al camp català que comportaria el tractat amb Mercosur i la possibilitat d’aixecar els talls a les carreteres com a protestes. El representant de Revolta Pagesa, Jordi Aguilera, va assegurar que sortien “satisfets perquè Illa ha fet seus els compromisos d’Ordeig amb el sector” i van acordar aixecar els talls a les carreteres com l’AP-7, la C-16 i la carretera del Coll d’Ares.
L’impacte del Mercosur, però, serà bastant dramàtic per al sector català perquè malgrat que hi haurà l’eliminació gradual dels aranzels sobre el 91% de les exportacions de la UE al Mercosur i al 92% de les exportacions del Mercosur a la UE i les exportacions catalanes creixeran en els components d’automoció, la maquinària i els productes químics i farmacèutics deixarà molt exposat el camp català i s’abaratiran les importacions dels productes agrícoles i carnis i altres productes catalans com arròs, vi, carn de porc i oli d’oliva podrien estar també en greu risc.