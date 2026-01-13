El brot de pesta porcina africana (PPA) que sacseja el sector porcí des de fa setmanes ha causat grans danys a l’economia del sector. Segons el sindicat Unió de Pagesos (UP), l’esclat del brot de la pesta porcina ha provocat pèrdues xifrades en 63 milions d’euros; una xifra que per al 2026 pot ser més dramàtica per al sector. Rossend Saltiveri, responsable del sector porcí a UP, alerta que el 2026 del sector viu amb l’ai el cor ja que les pèrdues es podrien arribar a multiplicar per 12, el termini d’un any en què s’allarguen les mesures de control del brot amb restriccions de mercat. En declaracions recollides per l’ACN, Saltiveri assegura que el sector necessita “12 mesos lliures de pesta per tornar a ser positius”.
Les dades generades pel brot de pesta porcina africana han suposat que la facturació caigui un 17% durant novembre i desembre, un fet que contrastat amb la bona salut del sector, ja que Saltiveri ha volgut treure pit de la labor dels pagesos i destacar que dels 60 casos positius notificats no s’ha detectat cap exemplar infectat en cap de les 57 granges de porcí que es troben dins del radi de 20 quilòmetres de la zona infectada. Des d’UP assenyalen que malgrat que no es detectessin casos positius a les granges el que ha fet estralls al sector porcí català va ser les restriccions de moviment de 61.500 caps (el 10% del total de la demarcació de Barcelona) i la falta d’exportació cap a la Xina, on la regionalització fa que no s’hi puguin exportar porcs d’aquesta zona.
La caiguda provocada per la PPA
Des d’UP destaquen que el brot de PPA va fer que la cotització del bestiar caigués a partir de finals de novembre fins a situar-se a 1 euro el quilo al canvi d’any. Saltiveri, a més, ha afegit que els productors han passat de guanyar 26 euros per porc a perdre’n 36; i que davant futures noves crisis potser el sector s’hauria de reestructurar fent que les granges siguin “menys eficients”.