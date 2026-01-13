El brote de peste porcina africana (PPA) que sacude el sector porcino desde hace semanas ha causado grandes daños a la economía del sector. Según el sindicato Unió de Pagesos (UP), el estallido del brote de la peste porcina ha provocado pérdidas cifradas en 63 millones de euros; una cifra que para el 2026 puede ser más dramática para el sector. Rossend Saltiveri, responsable del sector porcino en UP, alerta que el 2026 el sector vive con el corazón en un puño ya que las pérdidas podrían llegar a multiplicarse por 12, el plazo de un año en el que se alargan las medidas de control del brote con restricciones de mercado. En declaraciones recogidas por la ACN, Saltiveri asegura que el sector necesita «12 meses libres de peste para volver a ser positivos».

Los datos generados por el brote de peste porcina africana han supuesto que la facturación caiga un 17% durante noviembre y diciembre, un hecho que contrasta con la buena salud del sector, ya que Saltiveri ha querido sacar pecho del trabajo de los agricultores y destacar que de los 60 casos positivos notificados no se ha detectado ningún ejemplar infectado en ninguna de las 57 granjas de porcino que se encuentran dentro del radio de 20 kilómetros de la zona infectada. Desde UP señalan que a pesar de que no se detectaron casos positivos en las granjas lo que ha hecho estragos en el sector porcino catalán fueron las restricciones de movimiento de 61.500 cabezas (el 10% del total de la demarcación de Barcelona) y la falta de exportación hacia China, donde la regionalización impide que se puedan exportar cerdos de esta zona.

Una patrulla de los Mossos vigila uno de los puntos de acceso de la zona de exclusión de la peste porcina en la periferia de Terrassa / ACN

La caída provocada por la PPA

Desde UP destacan que el brote de PPA hizo que la cotización del ganado cayera a partir de finales de noviembre hasta situarse en 1 euro el kilo al cambio de año. Saltiveri, además, ha añadido que los productores han pasado de ganar 26 euros por cerdo a perder 36; y que ante futuras nuevas crisis quizás el sector debería reestructurarse haciendo que las granjas sean “menos eficientes”.