Viernes de elecciones en la agricultura. Más de 21.000 trabajadores del campo catalán están llamados a las urnas esta mañana para elegir las organizaciones y sindicatos que quieren que los representen en los órganos de la administración, como la Mesa Agraria, las diferentes mesas sectoriales o el Consejo Catalán de la Alimentación, entre otros, para los próximos 5 años. Las más de cuatrocientas mesas electorales habilitadas estarán abiertas entre las nueve de la mañana y las siete de la tarde, pero a lo largo del día ya se irán dando las primeras informaciones sobre los resultados. En estos comicios, Unió de Pagesos (UP) y JARC, que actualmente tienen representación en la Mesa Agraria, confían mejorar o revalidar los resultados de las pasadas elecciones, mientras que Asaja, Assemblea Pagesa y UPA, aspiran a alcanzar el 15% de los votos necesarios para entrar.

Por su parte, el Gremi de la Pagesia, surgido del movimiento popular Revolta Pagesa, que ha sido protagonista de muchas de las tractoradas que han paralizado el país en los últimos años, ha decidido no presentar una candidatura en los comicios y hace un llamado al voto nulo. Desde el Gremi consideran que el sistema actual de representatividad sindical no funciona, ya que, desde su punto de vista, no representa las diferentes voces del sector agrario del país. Actualmente, la representatividad se establece a partir del porcentaje de votos obtenidos por cada candidatura. Este porcentaje debe alcanzar, al menos, el 15% de los votos emitidos. En los últimos comicios, del año 2021, UP obtuvo el 55,82% de los votos y 7 representantes en la Mesa Agraria, y JARC obtuvo el 29,16% de los votos y 3 representantes. Asaja, por el contrario, se quedó a las puertas con el 11,69% de los votos.

Tractores en el centro de Barcelona en la protesta de Unió de Pagesos / ACN

La aspiración de la conselleria

El Departamento de Agricultura, dirigido por el conseller Òscar Ordeig, también apoya en toda la jornada electoral, y se coordina para asistir a todas las mesas y puntos de votación. Desde la conselleria confían en que este viernes se supere el 50% de participación en los comicios, ya que las últimas elecciones, que se celebraron en 2021, en pleno contexto de pandemia de Covid, registraron un porcentaje de participación muy bajo. En concreto, solo tres de cada diez agricultores llamados a las urnas hace cinco años acudieron a votar, y más teniendo en cuenta que debía hacerse de forma telemática por las medidas de seguridad de la pandemia. Este año, sin embargo, la administración catalana confía en revertir la tendencia y lograr una buena participación en las elecciones, y más teniendo en cuenta la crisis que atraviesa el sector desde hace años.