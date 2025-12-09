Els pagesos xifren les pèrdues per la pesta porcina en 24 milions setmanals

El forat que la crisi de la pesta porcina africana (PPA) està deixant als comptes de la cadena alimentària catalana es fa cada cop més ample. Segons càlculs de les agrupacions Unió de Pagesos i Asaja, les restriccions comercials a causa de la malaltia estan provocant pèrdues d’uns 24 milions d’euros setmanals a tot l’Estat. Davant aquesta sagnia, les entitats pageses retreuen al Govern les quantitats de les ajudes anunciades -uns 10 milions en primera instància, ampliables fins a 20- que consideren “insuficients”. El responsable del sector porcí d’Unió de Pagesos, Rossend Santiveri, ha assegurat a la sortida d’una reunió amb l’executiu al Palau de la Generalitat que “continuaran insistint amb l’habilitació de noves subvencions sobre la base de les necessitats del sector“.
El president d’Asaja a Catalunya, Pere Roqué, alerta també que els 10 milions en ajudes són “limitats”, malgrat que ho dona la benvinguda. Ha recordat també la proposta del govern espanyol que ha posat sobre la taula una nova línia de crèdits ICO, similars als que van servir per tapar les escletxes de moltes empreses durant la pandèmia. Unes concessions que “no són ajudes a fons perdut, s’han de retornar”.
Sacrificar senglars “tant sí com no”
Vista la magnitud de la crisi empresarial, Roqué ha pressionat les autoritats perquè entomin un sacrifici a gran escala de senglars. “Se n’han de matar tant sí com no”, ha insistit el president; que ha cridat a “no perdre ni una granja per culpa del senglar”. “Ho sento i sé que hi ha moltes entitats animalistes al damunt nostre”, ha argumentat. No és, però, el teixit ecologista el que censura aquesta mena de propostes. Els tècnics de la Unió Europea insisteixen que l’estratègia correcta pel que fa als senglars dins el perímetre d’efecte de la malaltia és “deixar-los morir tranquils”. Amb un projecte de sacrifici com el que reclama Roqué, raonen les autoritats comunitàries, hi hauria riscos d’espantar els animals i forçar-los a fugir cap a zones que, per ara, no estan infectades; contribuint encara més a l’expansió de la pesta.
Santiveri, contra les demandes de Roqué, ha celebrat “la rapidesa de l’actuació de tothom” en la contenció del focus. En aquest sentit, Unió de Pagesos fa un “balanç positiu” del comportament de les autoritats en aquesta primera setmana i mitja de crisi. En endavant, sosté, “la feina s’ha de concentrar a donar el màxim suport al sector i reobrir tots els mercats possibles a l’exterior”. Sí que considera que cal reduir la població de senglars “dràsticament” al Principat, per “evitar ensurts en el futur”. “Com menys fauna salvatge tinguem, menys risc hi haurà”, ha conclòs el representant d’UP.
Primera activitat per als escorxadors
Uns 10 dies després d’haver detectat el primer focus, els escorxadors ja han començat a rebre porcs provinents de les granges dins el cercle de 20 quilòmetres al voltant de Collserola. La indústria ha deixat entrar més de 35.000 animals, que aniran íntegrament dirigits al consum intern, en tant que “no es poden exportar”. En paraules del conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, el trasllat del bestiar s’ha de fer “de manera programada”, per evitar possibles problemes. Pel que fa a les crítiques dels pagesos als muntants de les ajudes públiques, Ordeig ha recordat que el Govern ha activat també una línia de crèdits de l’Institut Català de Finances per valor de 50 milions d’euros, que complementaran els entre 10 i 20 que es mobilitzaran en forma d’assistència directa. També ha demanat al sector “més temps” per avaluar l’impacte de la PPA i actuar en conseqüència.