Aquest any s’ha pactat l’ampliació de l’aeroport amb un acord per allargar la tercera pista, construir la terminal satèl·lit i remodelar la T1 i la T2, un fet que implicarà canvis en la zona més enllà de l’augment i les millores de la infraestructura. Durant anys, aquesta ampliació ha comportat dubtes sobre els efectes mediambientals que suposarà, per l’increment de les emissions que implica l’augment de vols. Però un aeroport més gran també suposa l’ampliació de la ZEPA, la Zona d’Especial Protecció de les Aus, del Parc Agrari del Baix Llobregat el que xoca amb l’activitat agrària de la zona i limita aquesta. L’última setmana els pagesos han sortit al carrer per protestar contra l’ampliació de la ZEPA, per com aquesta “posa en seriós perill” l’activitat agrària de la zona, un nou capítol de com l’ampliació de l’aeroport genera un conflicte per l’espai entre la infraestructura, la fauna i l’agricultura que s’arrossega des de fa temps.
L’ampliació de la ZEPA està marcada des de l’ampliació de l’aeroport que es va fer l’any 2011, però cal enllestir la negociació del pla de gestió d’aquesta àrea agrària perquè la Comissió Europea insisteix que es tanqui l’expedient pel deteriorament del delta del Llobregat per poder tramitar la nova ampliació de l’aeroport. En aquest sentit, des d’Unió de Pagesos denuncien que ara el govern es vulgui “donar pressa” amb una ZEPA “imposada”, explica Germán Dominguez, coordinador d’Unió de Pagesos de l’àrea metropolitana de Barcelona. Una zona protegida més gran comportaria noves mesures pel tractament dels conreus, com la prohibició d’ús de fitosanitaris, encara que siguin ecològics. “En els horts necessitem fitosanitaris: si no apliquem res, no recollim res”, afegeix. A més, la declaració de la ZEPA també implicaria la prohibició de construir hivernacles a la zona, el que limitarà la producció i l’abastiment de la zona.
Segons dades d’Unió de Pagesos, aquesta nova gestió de l’agricultura suposaria la pèrdua de fins al 75% de les hectàrees productives del Parc Agrari. En aquest sentit, consideren que l’ampliació de l’aeroport afectarà la producció de menjar de l’àrea metropolitana, i per tant la “sobirania alimentària” de Catalunya. “Sense el Parc Agrari, Barcelona perdrà capacitat d’abastiment propi i es farà encara més dependent de les importacions”, alerten des del sindicat. A més, també reivindiquen que no volen cap ZEPA ni cap pla de gestió, ja que l’activitat agrària “ja protegeix les aus i la zona”. “Si nosaltres desapareixem ja no tindran un ecosistema equilibrat”, subratlla Dominguez.
La pagesia, “arraconada” per la ZEPA
Per altra banda, Unió de Pagesos denuncia que les compensacions econòmiques que plantegen des del govern no són suficients. “Els nostres companys de Lleida afectats per una ZEPA no han rebut les compensacions que van pactar”, assegura Dominguez, que a més afegeix que en les negociacions amb el Departament de Territori, el govern els ha afirmat que no contemplaran la indemnització de la pèrdua patrimonial de les terres de cada empresa, una demanda que defensen des d’Unió de Pagesos. “Estem molt lluny una realitat de l’altra”, explica Dominguez sobre la posició de la Generalitat i la que sosté el sindicat per l’altra banda.
Amb tot, els pagesos rebutgen per complet les restriccions que es volen aplicar en aquesta zona agrària i denuncien “un patró generalitzat de decisions” que “sempre arraconen la pagesia del territori”.
L’ampliació d’aquesta zona ZEPA es dona com a resposta a diverses denúncies sobre la manca de zones protegides en un espai com és el Prat, “clau en les rutes migratòries i de reproducció de diferents espècies”, explica Cristina Sánchez, delegada de SEO/BirdLife a Catalunya. Sánchez afegeix que aquesta zona s’ha vist afectada per l’ampliació de l’aeroport “i també altres transformacions de grans infraestructures i interessos urbanístics i econòmics que s’han donat en un mateix espai”. De fet, des de SEO/Bird Life defensen que l’espai protegit hauria de ser més gran. Segons Sánchez, aquesta zona especial de protecció per a les aus ha patit alguns “retalls” des del plantejament inicial que “no han estat justificats amb criteris biològics o ecològics”. “El que hi ha darrere són criteris urbanístics i econòmics”, afegeix.
Per la seva banda, defensen que la desaparició de l’activitat agrària no suposarà la desaparició de les aus, i sostenen que l’agricultura de la zona “no ha de posar en perill la conservació de l’espai”. “Els hivernacles i les altres infraestructures que es tenen previstes són contràries a la presència d’espècies protegides de la zona”, sosté Sánchez. “Estem a favor del manteniment de l’activitat agrària en aquest espai, però no de qualsevol tipus d’activitat agrària”, afegeix.
L’ampliació de l’aeroport, una “qüestió de país”
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va defensar en l’anunci de l’ampliació de l’aeroport que aquesta es feia “amb el màxim rigor tècnic i operatiu, la màxima ambició i el màxim respecte per a la sostenibilitat”. El vicepresident del Col·legi d’Enginyers Aeronàutics de Catalunya, Lluís Sala, s’ha realitzat amb la “menor afectació” a la zona, però que era necessària des de feia anys. En aquest sentit, considera que la gestió feta fins ara “no era la millor”, però que aquesta ampliació suposarà “un catalitzador per la zona” pel qual “s’ha d’establir un equilibri”. “Cal treballar perquè tots els aspectes de l’entorn de l’aeroport convisquin, i trobar les compensacions necessàries”, assegura Sala, que afegeix que “s’ha perdut molt de temps i cal desembossar la qüestió aeroportuària”, ja que considera que és “una qüestió de país”.