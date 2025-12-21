Este año se ha pactado la ampliación del aeropuerto con un acuerdo para alargar la tercera pista, construir la terminal satélite y remodelar la T1 y la T2, un hecho que implicará cambios en la zona más allá del aumento y las mejoras de la infraestructura. Durante años, esta ampliación ha generado dudas sobre los efectos medioambientales que supondrá, por el incremento de las emisiones que implica el aumento de vuelos. Pero un aeropuerto más grande también supone la ampliación de la ZEPA, la Zona de Especial Protección para las Aves, del Parque Agrario del Baix Llobregat, lo que choca con la actividad agraria de la zona y la limita. La última semana los agricultores han salido a la calle para protestar contra la ampliación de la ZEPA, por cómo esta “pone en serio peligro” la actividad agraria de la zona, un nuevo capítulo de cómo la ampliación del aeropuerto genera un conflicto por el espacio entre la infraestructura, la fauna y la agricultura que se arrastra desde hace tiempo.

La ampliación de la ZEPA está marcada desde la ampliación del aeropuerto que se hizo en el año 2011, pero es necesario finalizar la negociación del plan de gestión de esta área agraria porque la Comisión Europea insiste en que se cierre el expediente por el deterioro del delta del Llobregat para poder tramitar la nueva ampliación del aeropuerto. En este sentido, desde Unió de Pagesos denuncian que ahora el gobierno quiera “darse prisa” con una ZEPA “impuesta”, explica Germán Dominguez, coordinador de Unió de Pagesos del área metropolitana de Barcelona. Una zona protegida más grande conllevaría nuevas medidas para el tratamiento de los cultivos, como la prohibición del uso de fitosanitarios, aunque sean ecológicos. “En los huertos necesitamos fitosanitarios: si no aplicamos nada, no recogemos nada”, añade. Además, la declaración de la ZEPA también implicaría la prohibición de construir invernaderos en la zona, lo que limitará la producción y el abastecimiento de la zona.

Imagen de archivo de la torre de control del aeropuerto del Prat / ACN

Según datos de Unió de Pagesos, esta nueva gestión de la agricultura supondría la pérdida de hasta el 75% de las hectáreas productivas del Parque Agrario. En este sentido, consideran que la ampliación del aeropuerto afectará la producción de alimentos del área metropolitana, y por tanto la “soberanía alimentaria” de Cataluña. “Sin el Parque Agrario, Barcelona perderá capacidad de abastecimiento propio y se hará aún más dependiente de las importaciones”, alertan desde el sindicato. Además, también reivindican que no quieren ninguna ZEPA ni ningún plan de gestión, ya que la actividad agraria “ya protege las aves y la zona”. “Si nosotros desaparecemos ya no tendrán un ecosistema equilibrado”, subraya Dominguez.

La agricultura, «arrinconada» por la ZEPA

Por otra parte, Unió de Pagesos denuncia que las compensaciones económicas que plantean desde el gobierno no son suficientes. “Nuestros compañeros de Lleida afectados por una ZEPA no han recibido las compensaciones que pactaron”, asegura Dominguez, quien además añade que en las negociaciones con el Departamento de Territorio, el gobierno les ha afirmado que no contemplarán la indemnización de la pérdida patrimonial de las tierras de cada empresa, una demanda que defienden desde Unió de Pagesos. “Estamos muy lejos una realidad de la otra”, explica Dominguez sobre la posición de la Generalitat y la que sostiene el sindicato por otro lado.

Con todo, los agricultores rechazan por completo las restricciones que se quieren aplicar en esta zona agraria y denuncian “un patrón generalizado de decisiones” que “siempre arrinconan la agricultura del territorio”.

Finca de La Ricarda en el delta del Llobregat / ACN

La ampliación de esta zona ZEPA se da como respuesta a varias denuncias sobre la falta de zonas protegidas en un espacio como es el Prat, “clave en las rutas migratorias y de reproducción de diferentes especies”, explica Cristina Sánchez, delegada de SEO/BirdLife en Cataluña. Sánchez añade que esta zona se ha visto afectada por la ampliación del aeropuerto “y también otras transformaciones de grandes infraestructuras e intereses urbanísticos y económicos que se han dado en un mismo espacio”. De hecho, desde SEO/BirdLife defienden que el espacio protegido debería ser más grande. Según Sánchez, esta zona especial de protección para las aves ha sufrido algunos “recortes” desde el planteamiento inicial que “no han sido justificados con criterios biológicos o ecológicos”. “Lo que hay detrás son criterios urbanísticos y económicos”, añade.

Por su parte, defienden que la desaparición de la actividad agraria no supondrá la desaparición de las aves, y sostienen que la agricultura de la zona «no debe poner en peligro la conservación del espacio». «Los invernaderos y otras infraestructuras previstas son contrarias a la presencia de especies protegidas de la zona», sostiene Sánchez. «Estamos a favor del mantenimiento de la actividad agraria en este espacio, pero no de cualquier tipo de actividad agraria», añade.

Imagen de archivo de un avión despegando en el aeropuerto de Barcelona – el Prat / AENA

La ampliación del aeropuerto, una «cuestión de país»

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, defendió en el anuncio de la ampliación del aeropuerto que esta se hacía «con el máximo rigor técnico y operativo, la máxima ambición y el máximo respeto por la sostenibilidad». El vicepresidente del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos de Cataluña, Lluís Sala, ha señalado que se ha realizado con la «menor afectación» a la zona, pero que era necesaria desde hacía años. En este sentido, considera que la gestión hecha hasta ahora «no era la mejor», pero que esta ampliación supondrá «un catalizador para la zona» por el cual «se debe establecer un equilibrio». «Hay que trabajar para que todos los aspectos del entorno del aeropuerto convivan, y encontrar las compensaciones necesarias», asegura Sala, quien añade que «se ha perdido mucho tiempo y hay que desatascar la cuestión aeroportuaria», ya que considera que es «una cuestión de país».