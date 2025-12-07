El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat aquest diumenge que el departament no farà “buidats sanitaris” a les 55 granges de porcs incloses en el radi d’exclusió. En una roda de premsa, Ordeig ha explicat que la Generalitat es reunirà amb el sector durant els pròxims dies per garantir que les explotacions afectades –les 39 confinades inicialment i 16 que s’analitzaran a partir de dimarts perquè estan a dins de la zona amb restriccions a les exportacions– troben un escorxador disposat a acceptar els 35.600 porcs d’engreix que en les pròximes setmanes estaran a punt per sortir al mercat. Els vora 26.000 porcs restants, bona part dels quals són truges, es quedaran a les seves respectives granges perquè no hi ha positius declarats.
“Únicament es garantirà que els porcs d’engreix, quan els arribi el moment, van a l’escorxador amb seguretat”, ha insistit el conseller de d’Agricultura. Ordeig ha tornat a recordar que la carn de porc és segura, però que a causa de les restriccions a l’exterior tot el producte que surti d’aquestes granges es destinarà al mercat espanyol. Dimarts el Govern també donarà més detalls de la campanya de suport al sector ramader que prepara més enllà de la línia de crèdits de l’Institut Català de Finances (ICF). El conseller ha demanat “responsabilitat” a tothom perquè generar “alarmisme” només farà baixar encara més el preu del porc i l’objectiu ha de ser garantir la supervivència del sector porcí.
Així mateix, el conseller ha insistit que la Generalitat treballa per reobrir tants mercats com pugui. A banda de la Unió Europea, el Regne i Corea del Sud, que accepten regionalitzar les restriccions a les granges incloses en els municipis del radi de vigilància (20 quilòmetres), el Govern està renegociant amb països com el Japó o Filipines, que en un primer moment va optar per tancar la porta a tot el mercat espanyol i català, però que ara estan disposats a arribar a un acord. Més de 1.000 efectius continuen pentinant la zona afectada i per ara es mantenen els 13 positius declarats la setmana passada, tots en el radi inicial d’infecció de sis quilòmetres.