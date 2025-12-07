El consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, aseguró este domingo que el departamento no realizará “vaciados sanitarios” en las 55 granjas de cerdos incluidas en el área de exclusión. En una rueda de prensa, Ordeig explicó que la Generalitat se reunirá con el sector durante los próximos días para garantizar que las explotaciones afectadas -las 39 confinadas inicialmente y 16 que se analizarán a partir del martes porque están dentro de la zona con restricciones a las exportaciones- encuentren un matadero dispuesto a aceptar los 35.600 cerdos de engorde que en las próximas semanas estarán listos para salir al mercado. Los cerca de 26.000 cerdos restantes, buena parte de los cuales son cerdas, se quedarán en sus respectivas granjas porque no hay positivos declarados.

“Únicamente se garantizará que los cerdos de engorde, cuando llegue su momento, vayan al matadero con seguridad”, insistió el consejero de Agricultura. Ordeig recordó nuevamente que la carne de cerdo es segura, pero que debido a las restricciones en el exterior, todo el producto que salga de estas granjas se destinará al mercado español. El martes, el Gobierno también dará más detalles de la campaña de apoyo al sector ganadero que prepara más allá de la línea de créditos del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). El consejero pidió “responsabilidad” a todos porque generar “alarmismo” solo hará bajar aún más el precio del cerdo y el objetivo debe ser garantizar la supervivencia del sector porcino.

Centro de control del dispositivo para contener el brote de peste porcina en Santa Perpètua de Mogoda / ACN

Asimismo, el consejero insistió en que la Generalitat trabaja para reabrir tantos mercados como sea posible. Además de la Unión Europea, el Reino y Corea del Sur, que aceptan regionalizar las restricciones a las granjas incluidas en los municipios del área de vigilancia (20 kilómetros), el Gobierno está renegociando con países como Japón o Filipinas, que en un primer momento optaron por cerrar la puerta a todo el mercado español y catalán, pero que ahora están dispuestos a llegar a un acuerdo. Más de 1.000 efectivos continúan peinando la zona afectada y por ahora se mantienen los 13 positivos declarados la semana pasada, todos en el área inicial de infección de seis kilómetros.