Rebelión campesina contra los daños que provocan jabalíes, corzos y conejos

Los campesinos catalanes se han movilizado este lunes para reclamar a la Generalitat “con urgencia” más planes de control de la fauna cinegética para mantener a raya la superpoblación de jabalíes, corzos y conejos que provoca daños importantes al sector. Unió Pagesos calcula que las movilizaciones en diferentes puntos del país han reunido unos 350 tractores en el Eje Transversal. Si el Gobierno no escucha sus demandas, los campesinos amenazan con nuevas acciones que “colapsarán Europa”.

El sector amenaza con presentar demandas patrimoniales contra la Generalitat por la muerte de sus animales “por culpa” de las enfermedades que transmiten jabalíes y corzos, así como por la pérdida de cosechas y pastos. «Se ha acabado responder nosotros con nuestro patrimonio por su irresponsabilidad», han afirmado en el manifiesto leído al final de las tractoradas en Vic (Osona) y Cervera (Segarra). Así, la comunidad agrícola reclama indemnizaciones, «acabar con los daños» que provocan las superpoblaciones y permisos excepcionales de caza «para defender los campos, prados y animales».

Unió de Pagesos ha enviado sus demandas al Gobierno y a los grupos parlamentarios y esperan poder reunirse durante el mes de enero. «Son unos hipócritas. Solo ahora hablan de crisis sanitaria. Solo ahora se han atrevido a poner sobre la mesa la necesidad de gestionar las superpoblaciones de fauna», han dicho los campesinos concentrados. «Hace años que sufrimos sus abundantes daños, inasumibles para la comunidad agrícola», añaden. «Las formaciones políticas que están en la oposición, muy sacar pecho ahora…», han apuntado. «De lo que está pasando todos tienen parte de culpa, solo se han interesado por nosotros cuando han visto que podían sacar rédito político».

Imagen de archivo de un tractor detenido en la AP-7 durante una protesta en la Jonquera / Glòria Sánchez – Europa Press

La movilización convocada por Unió de Pagesos ha salido de tres puntos de Cataluña en dirección al Eje Transversal: Caldes de Malavella (Selva), Cervera y Gurb-Vic. En el caso de los de Caldes, una sesentena de vehículos se han encontrado en el aparcamiento de un restaurante y han salido juntos hacia Gurb. El responsable de bovino de Unió de Pagesos, Marc Xifra, ha criticado que la superpoblación de jabalíes y corzos les provoca daños y pone en riesgo la sanidad animal. «Que acaben con estas plagas, mucha gente no puede sembrar o pierde el 30% de las cosechas, estamos hartos». Xifra ha insistido en que hay que compensar las pérdidas, poner más controles en las fronteras a todos los alimentos que entran y prohibir la entrada de bovinos de Francia, donde hay varios brotes de dermatosis activos. «Sufrimos plagas de jabalíes, corzos, ciervos y conejos que nos provocan daños y pérdidas, y no nos las compensan”.

Agricultura reconoce la deuda pendiente

El consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, ha mostrado «máximo respeto y empatía» con las tractoradas que se han convocado, pero ha defendido que no se puede hacer «todo de golpe». En una entrevista en Catalunya Ràdio, el consejero ha asegurado que los primeros pagos de las ayudas por los brotes de dermatosis nodular, la primera de las tres crisis sanitarias que afectan al campo junto con la peste porcina y la gripe aviar, se harán esta semana y el resto «a principios del año que viene”, ya que “más rápido habría sido imposible». Ordeig también ha admitido que el control de especies como el jabalí o el corzo es un ámbito en el que «había que actuar desde hace mucho tiempo», pero ha insistido en que los «resultados» no llegarán «en cuatro días». «Tenemos que hacer un punto de inflexión, sí. Lo haremos, sí», ha respondido.