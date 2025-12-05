La Comisión Europea desaconseja la caza descontrolada de jabalíes como medida para evitar la propagación de la peste porcina, más allá de las zonas más afectadas. Los técnicos del ejecutivo comunitario advierten que realizar cacerías masivas de los animales podría asustarlos y, como consecuencia, provocar que huyan hacia otras áreas que no están infectadas por el virus y propagar la enfermedad a otros animales. Es decir, provocar el efecto inverso. En este sentido, fuentes de la Comisión Europea aseguran que la recomendación es dejar morir a los jabalíes pacíficamente por el virus, ya que hacer intervenir al ejército para cazarlos puede ser un error. De hecho, según indican las mismas fuentes, intentar matar a los animales lo más rápido posible puede causar un daño enorme.

Estas ya son las directrices que está siguiendo el gobierno de Salvador Illa. Este mismo viernes, el consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, ha dejado claro que solo se pueden eliminar jabalíes de forma controlada. Concretamente, desde un punto elevado y con silenciador en el segundo radio de 6 a 20 kilómetros del foco pero no en el primero para no asustarlos: «El jabalí tiene muy buen oído y olfato, por cualquier amenaza o estrés se puede ir muchos kilómetros lejos», ha argumentado el responsable de la cartera. Según explica, el Gobierno está siguiendo este método gracias a las recomendaciones europeas: «Nos fue muy bien que viniera ayer la Comisión Europea porque nos dijeron que los países que mejor lo han hecho lo habían hecho así. Nos pidieron mucha prudencia con las actuaciones del foco porque se podría crear un desastre, un gran ruido, una gran presión», ha detallado Ordeig.

Un cazador con la señalización que indica que se está realizando una batida y los jabalíes que se han cazado este miércoles / Jordi Borràs (ACN)

Introducir trampas para facilitar el control

A pesar de que desde Bruselas mantienen que dejar morir a los jabalíes infectados por el mismo virus es la mejor manera de controlar la crisis, fuentes del mismo ejecutivo comunitario sí que se muestran favorables a aplicar medidas como la introducción de trampas en el perímetro exterior de la zona afectada para evitar que los animales huyan. También recomiendan hacer vigilancia nocturna o desplegar drones con cámaras térmicas para identificar a los jabalíes.