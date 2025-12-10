La emergencia de la peste porcina africana sigue afectando a Cataluña. Para hacer frente a este problema, el consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciado este miércoles que el objetivo del Gobierno de la Generalitat es reducir la población de jabalíes a la mitad, que actualmente se encuentra entre 125.000 y 180.000. En declaraciones a los medios antes de comparecer en el Parlamento, el consejero ha concretado que para reducir la población de jabalíes se creará una Mesa del jabalí para abordar las medidas para aumentar las capturas.

El dato sobre la población de jabalíes en Cataluña es el resultado de un informe encargado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que tiene como objetivo identificar cuántos ejemplares hay en Cataluña y qué medidas son las óptimas para reducir a la mitad la población. En este sentido, el informe señala que la población de jabalíes oscila entre los 125.000 y los 180.000 ejemplares dependiendo de la época del año y de los ciclos de cría. Para capturar a los animales, el Gobierno utilizará todas las herramientas posibles, incluidas las trampas, y pondrá al frente de la operación al director general de Bosques y Gestión de medio del departamento de Agricultura, Jaume Minguell.

Dos jabalíes / ACN

Este informe, que aún no está completamente redactado, también señalará cuáles son las comarcas donde hay más sobrepoblación, para poder aplicar más medidas. De momento, Ordeig ha adelantado que en las comarcas gerundenses, en la Cataluña Central y en el Pirineo es donde hay más ejemplares. Además, según datos del Gobierno, 9 de cada 10 accidentes de tráfico relacionados con animales son causados por jabalíes, lo que para Ordeig es una muestra de que es necesario actuar.

Mesa del jabalí: medidas para el control de la población

De esta manera, la Mesa del jabalí será un organismo de gobernanza formado por las administraciones y también agentes del sector, que quiere estudiar cuáles son las mejores medidas para aplicar en cada caso y ubicación. Ordeig ha concretado que esta mesa será similar a la que se creó para controlar la población de jabalíes en Collserola, una estrategia que el consejero considera que ha sido todo un éxito.

El consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, en una comparecencia este viernes sobre la peste porcina / ACN

Por otro lado, Ordeig también ha asegurado que no se ha detectado ningún positivo nuevo de peste porcina africana y que el virus no ha entrado en ninguna granja y, por tanto, queda fuera del circuito comercial. En este sentido, ha añadido que se deben hacer “todos los esfuerzos posibles para mantener esta situación y evitar que un descuido arruine el trabajo».

Además, el consejero también ha explicado que el grupo de expertos que está analizando el origen del brote de peste porcina presentará un primer informe sobre este origen la próxima semana, que incluirá detalles sobre cómo están las instalaciones y los protocolos de los centros que estudian la PPA. Los expertos dirán “si ha habido alguna deficiencia” o “si hay algún punto de mejora”.